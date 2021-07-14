نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الموارد البشرية طلب مساعدة مالية وأهم الشروط للحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعدة المالية للمواطنين السعوديين والتي تصل قيمتها إلى 30 ألف ريال سعودي، وذلك على حسب احتياجات كل أسرة والوضع المعيشي لها، وتستلم الأسرة تلك المساعدة بعد التأكد من تطابق الشروط والأحكام التي يتم وضعها بمعرفة الوزارة عليهم وتقديم الأوراق والمستندات التي تثبت ذلك.

طريقة التقدم للحصول على مساعدة مقطوعة بالسعودية

يتم التقدم للحصول على المساعدة المقطوعة للمؤسسة المختصة بذلك فى المملكة وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك ما يتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً الدخول على الموقع الرسمي لوارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على الخطمات الإلكترونية.

اختيار بوابة الخدمات الالكترونية للتنمية الاجتماعية.

تسجيل الدخول بكتابة رقم الهوية الخاصة بالمستفيد وكلمة المرور.

تقديم طلب المساعدة على الخدمة المقطوعة بكل سهولة ويسر.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة من وزارة الموارد البشرية

سنوضح لكم الأن الشروط الخاصة بالحصول على المساعدة المقطوعة فى السعودية وهي ما تتمثل في:

أن يكون دخل الأسرة يقل عن 2000 ريال سعودي. ألا يكون المستفيد من مالكي العقارات او المحال التجارية. ألا يكون المستفيد لدية سجل تجاري بأسمه. أن يكون الحاصل على المساعدة المقطوعة سعودي الجنسية. تقدم المساعدة المقطوعة للأسر التي لم تحصل عليها أخر ثلاثة أعوام متتالية. تصرف المساعدة المقطوعة للأكثر أحتياجاً لها بعد تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت ذلك. المساعدة المقطوعة مقدمة لأم الأيتام، وللمطلقة، والأرملة، والمرأة التي تعيل أسرة وفقدت زوجها، للأسر الفقيرة. تقدم المساعدة المقطوعة لأسر السجناء. المستفيد من المساعدة المقطوعة ينبغي ألا يقل عمره عن 35 عام.

موعد نزول المساعدة المقطوعة فى السعودية

أن المساعدة المقطوعة غير مرتبطة بموعد ثابت لصرفها خلال العام، فهي تمنح للأسر التي تستحقها مرة واحدة فقط بالعام، ويتم صرفها على حسب الوضع الأقتصادي للسعودية، وتعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد الصرف قبلها بفترة على موقعها الرسمي.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بالمساعدة المقطوعة من شروط الحصول عليها وكيفية التقدم للحصول على المساعدة المقطوعة والفئات التي تستحقها، كما أوضحنا لكم المقدار المالي للمساعدة المقطوعة وموعد صرفها، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم التي نرحب بها دائما.