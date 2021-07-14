نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1442 // وزارة الشئون الإسلامية تحدد 15 دقيقة بعد الشروق في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية، من أهم موضوعات البحث خلال هذه الفترة التي تسبق عيد الأضحى، على محركات البحث على شبكة الإنترنت من قبل ملايين السعوديون والمقيمين في المملكة، الراغبين في تأدية الصلاة في موعدها الصحيح، صلاة العيدين الفطر والأضحى هو فرض كفاية عند الحنابلة والإمامية، وسنة مؤكدة عن الشافعية والمالكية، وواجبة عند المذهب الحنفي، وصلاة العيد الفطر والأضحى تصلى في الخلاء أقتداءُ بالسنة الكريمة، ويمكن صلاة عيد الأضحى والفطر في المنزل في حال تعذر الصلاة في الخلاء لأي سبب طارئ، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم التوقيت الرسمي لصلاة عيد الأضحى في المملكة.

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1442

أعلنت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن توقيت صلاة عيد الأضحى في المملكة هذا العام 1442 حيث نشرت توجيهات معالي الدكتور / عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتوسع في أنشاء الساحات العامة للصلاة في جميع مدن ومحافظات المملكة، وأمر بتجهيز وتعقيم جميع مصليات الأعياد المعتمدة، وفي الجوامع والمساجد، وأشار إلي أن توقيت الصلاة يكون بعد شروق الشمس ب 15 دقيقة وشدد على المواطنين ضرورة إتباع كافة توصيات وزارة الصحة وأخذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من مرض كوفيد 19.

كيفية صلاة عيد الأضحى المبارك

كما جاء في السنة فأن صلاة عيد الأضحى عبارة عن ركعتين، يبدأها الأمام بتكبيرة الإحرام، ثم يقول دعاء الاستفتاح وهو مستحب، ثم يكبر عدد 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، ويستحب ترك وقت مناسب بين التكبيرة والأخرى تمكن المأمومين من قول، ” سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر” ثم يقرأ الفاتحة وأيات من القرآن ثم تستكمل الركعة كما هو في الصلاة العادية، في الركعة الثانية يكبر المصلي 5 تكبيرات، بعد تكبيرة القيام على صفة التكبيرة الأولى، ثم يقرأ الفاتحة وأيات من القرآن الكريم يستحب أن تكون أيات من صورة الغاشية، ثم يستكمل الركعة على نفس الركعة في الصاوات العادية ثم يسلم في نهاية الركعة وبذالك تتم الصلاة.

فضل صلاة عيد الأضحى المبارك

صلاة العيدين الفطر والأضحى لهم فضل عظيم على المسلمين، فهي الصلاة التي تجمع المسلمين ليكبروا الله ويحمدوه على ما هداهم من فضله، فصلاة عيد الأضحى تأتي بعد أنتهاء الحجاج من تأدية الركن الأعظم في الحج وهو الوقوف بعرفه، وهو فضل كبير كمن الله على عباده وتكون الصلاة للحمد والشكر على إكمال هذه النعمة الكبرى، أما صلاة عيد الفطر، فتكون لحمد الله على إكمال صوم رمضان المعظم وإتمام أيامه الكريمة.