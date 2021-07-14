التبليغ عن العمالة المنزلية بالمملكة الكترونيا عبر منصة ابشر بالخطوات

التبليغ عن العمالة المنزلية الكترونيا عبر منصة ابشر من اهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة والتي أعلنت عنها عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة. كما تم الإعلان أيضا حديثا ومن قبل منصة ابشر عن إصدار أقامة عبر ابشر أعمال الكترونيا بكل سهوله وكيفيه الوصول للخدمه وأعلنت أيضا عن تجديد الجواز لمن اقل 15 سنه وليش لديهم بصمه في النظام عبر ابشر بسهوله. بالإضافة إلي ذلك سوف نقوم الآن بشرح وتوضيح الخدمة ومعرفه اهم شروطها وكيفيه الوصول إلي الكترونيا بالخطوات من خلال هذه المقالة.

التبليغ عن العمالة المنزلية

أعلنت المنصة عن خدمه التبليغ عن العمالة المنزلية الكترونيا والتي تمكن الأفراد المسجلين والمفعلين لمنصة ابشر من التبليغ عن العمالة المنزلية عن العمل. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي داخل المملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا والتي تقدم عبر المنصات والتطبيقات الرسمية. وذلك أيضا لتطور وسائل التواصل بين الأفراد بالمملكة والتطور التكنولوجي التي وصلت إليه. كما تم الإعلان عن المستفيدين من الخدمة وهم المواطنين والمقيمين المسجل بالمنصة ولديهم حسابات خاصه بها.

شروط تبليغ تغيب عن العمل

بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة عن بعض الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين لكي يتمكنن من الحصول علي الخدمة. وهذه الشروط نوضحها لكم عبر النقاط الأتية:

يتم التبليغ عن العمالة الذين لديهم أقامة ساريه فقط.

التأكد من عدم وجود بلاغ نشط تم تسجيله سابقا من قبل البوابة أو مكاتب الجوازات التي تتعلق بالتغيب عن العمل.

يجب أن لا يكون هناك تنازل تم تسجيله بالبوابة لنقل الخدمة.

عدم وجود تأشيرة خروج نهائي تم إصدارها للعامل.

التبليغ يكون مره واحده فقط لكل مكفول.

يتم إلغاء البلاغ عن طريق إدارة الوافدين بالمملكة.

كيفيه تبليغ تغيب عن العمل

كما تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الوصول للخدمه والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: