اطلب أضحيتك من منصة إحسان لعمل الخير وتعد تلك المنصة واحدة من أفضل المنصات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية مؤخرًا من أجل نشر العمل الخيري وأنت في منزلك وبشكل إلكتروني حيث يمكنك طلب الأضحية من خلال برنامج الأضاحي الذي يوفر لكم إمكانية الذبح والتوزيع على المحتاجين والفقراء وسوف نعرض لكم كافة التفاصيل حول طريقة الطلب والتعامل مع المنصة بكل سهولة.

اطلب أضحيتك من منصة إحسان لعمل الخير

أصبح استخدام منصة إحسان بشكل متزايد خلال تلك الفترة ومع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك حيث يقوم المستخدم بالدخول إلى برنامج الأضاحي لاختيار الأضحية والوزن وسنقوم بذبحها وتوزيعها وبعد الانتهاء يصل الشخص رسالة نصية للتأكيد من إتمام الخدمة بنجاح.

كيف يمكنك استخدام منصة إحسان لطلب الأضحية ؟

الكثير من الأشخاص المقتدرة تود قبل عيد الأضحى فعل الخير ولكنها لم تعرف طريقة مناسبة لذلك ولكن مع منصة إحسان نساعدك على فعل العمل الخيري والوصول إلى الأشخاص التي تحتاج إلى العون والمساعدة.

يمكنك الآن طلب الأضحية وشرائها بشكل إلكتروني من منصة إحسان من خلال الخطوات التالية:

أولاً عليك الدخول إلى موقع مشروع المملكة للهدي والأضاحي.

ستجد أمامك قائمة خدمات بعد تحديد خدمة شراء النسك.

قائمة الخدمات عبارة عن عدة خيارات منها صدقة أو عقيقة أو هدي أو فدية.

بعد ذلك قم بتحديد نسك الأضحية وعدد الذي ترغب في شرائه.

عليك دفع القيمة المطلوبة من خلال الضغط على زر الدفع وإتمام عملية الشراء.

ستظهر لك قائمة لوضع بياناتك مثل اسم المستخدم ورقم الهاتف وكلمة المرور.

يمكنك الاختيار بحرية طريقة السداد المناسبة حيث تتيح المنصة لمستخدميها أكثر من طريقة دفع أما من خلال الماستر كارد/ الفيزا/ أبل باي.

وبعد اختيار طريقة الدفع قم بإدخال الاسم كاملاً كما هو في الهوية الشخصية وبعدها ستنتقل إلى صفحة البنك لإتمام خطوات الدفع.

برجاء استكمال الخطوات الباقية حتى تظهر لك ” تم إتمام طلبك بنجاح “.

خطوات إنشاء حساب على منصة إحسان