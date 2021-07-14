نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برامج المسارات التطويرية للمعلمين 1442 و خطوات التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة برامج المسارات التطويرية , خطوات التسجيل في برامج المسارات التطورية 1442 للمعلمين , صدر إلينا من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية , انه سوف يتم التصريح عن برامج صفية للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية , وذلك من اجل التحسين والتطوير والاستفادة الكاملة من مهاراتهم وتخصصاتهم المختلفة غير تخصصهم الحالي , جاءت هذه كخطة من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية من اجل سد الاحتياج في بعض التخصصات , وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم هذا من خلال تعميم لها , كما أن هذا التعميم أتي بعد التصريح عن نتائج حركة الدخل الداخلي في المملكة العربية السعودية , كما أن وزارة التربية والتعليم قد حددت طريقة التسجيل بالفعل في البرنامج , وقد لاحظنا زيادة كبيرة في أعداد البحث عن هذا الموضوع خلال محركات البحث , علي وجه الخصوص محرك البحث جوجل , و أيضا أعلنت الوزارة عن حوافز للمشاركين في البرنامج , ومن خلال السطور القليلة من المقال الأتي سوف نعرض لكم كل التفاصيل بشأن برنامج المسارات التطويرية للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية .

التسجيل في برامج المسارات التطويرية

خلال الفترة ما بين الرابع الي الرابع عشر من شهر ذي الحجة شوف تعلن الوزارة عن فتح باب التسجيل في برامج المسارات التطويرية علي أن يتم البدأ في يوم العاشر من شهر ذي الحجة في تمام الساعة التاسعة صباحة والي الساعة الثانية ظهرا , و أما بالنسبة للفئات المستهدفة ( من لدية مهارات التدريب عن بعد – الحاصلين علي شهادة البكالوريوس – من يرغب من المعلمين والمعلمات في تدريس مهارات غير تخصصاتهم – معلمين التعليم العام – والمتخصصين المشاركين في أعداد وتنفيذ البرنامج )

الحوافز التي سوف يأخذها المدرب والمتدرب

يوجد بعض الحوافز التي يحصل المدرب والمتدرب وهي:

يتم حساب ساعات التدريب الخاصة بالمدرب ويتم تسجيلها في سجل إنجازاته – المدربة لها شهادة تنفيذ برنامج تدريبي معتمد – لكل ساعة من التدريب تحصل علي مائة ريال سعودي – ويحصل المتدرب علي شهادة اجتياز المسار التطويري – يحصل المتدرب علي درجة التطوير المهني لمدة عام – يحصل المتدرب علي اثنين وعشرون ليلة خارج الدوام