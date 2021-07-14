نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة الأحوال المدنية عيد الأضحى 2021 /1442 طويلة 10أيام.. وتفاصيل عودة دوام البنوك في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجازة الأحوال المدنية عيد الأضحى 2021 /1442 حددتها السلطات السعودية ضمن إجازة عيد الأضحي 2021 في السعودية لجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، حيث تعتبر إجازة عيد الأضحي 2021 من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، وينتظر الجميع إجازة عيد الأضحي بالإضافة إلى أن الكثيرون يسافرون من مختلف مدن السعودية لأداء مناسك الحج وزيارة الأماكن المقدسة، فيما يتساءل العديد عن أوقات دوام البنوك عيد الاضحى 1442 / 2021 في السعودية لتلبية احتياجاتهم المصرفية خاصة أن يزداد استخدام الأموال في تلك الفترة عن الأيام العادية.

إجازة الأحوال المدنية عيد الأضحى 2021 /1442

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، إجازة الأحوال المدنية عيد الأضحى 2021 /1442 على أن تبدأ من يوم الأربعاء 4 ذي الحجة 1442 الموافق 14 يوليو 2021، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 15 ذي الحجة 1442 الموافق 25 يوليو 2021، وبالتالي تكون إجازة الأحوال المدنية بعدد 10 أيام كاملة.

ما هى الأحوال المدنية السعودية

الأحوال المدنية السعودية أو وزارة الداخلية للجوازات، هى الجهة الرسمية المعتمدة لتنفيذ نظام الجنسية بجانب الخدمات الآخري مثل إصدار البطاقات السعودية، وضبط اللائحة المدنية للمواطنين وتسجيل كل مايخصهم، والمشاركة في الخدمات المتعلقة بوزارة الداخلية وإعداد العناصر البشرية وتأهيلهم فنيًا للقيام بالأحوال المدنية من خلال مراكز التدريب.

موعد عمل الأحوال المدنية

من المعروف أن موعد دوام الأحوال المدنية بعد انتهاء موسم الحج تكون متاحة من السبت إلى الخميس في الأوقات التالية:

من الساعة 8 صباحً حتى الساعة 2 ظهرًا فترة صباحية.

من الساعة الثالثة حتى الساعة العاشرة مساءً فترة مسائية.

دوام الأحوال المدنية للنساء من 8 صباحً حتى 7 مساءً.

أوقات دوام البنوك عيد الاضحى 1442 / 2021 في السعودية

أعلن البنك المركزي السعودي أوقات دوام البنوك عيد الاضحى 1442 / 2021 في السعودية على أن تكون بداية إجازة البنوك في السعودية من من 5 ذي الحجة 1442 الموافق 16 يوليو 2021 حتى يوم الأحد 15 من ذى الحجة الموافق 25 يوليو 2021 مع إتاحة الفروع العاملة في المدن الرئيسية وأماكن الزحام واستمرار الصرف من ماكينات الصراف الآلي المتواجدة في مختلف مدن المملكة العربية السعودية لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في المملكة في موسم عيد الأضحي.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا إجازة الأحوال المدنية عيد الأضحى 2021 /1442.