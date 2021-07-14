نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الأضاحي في الراجحي 2021 /1442 لا تقتصر على السعوديين فقط.. اعرف طريقة حجز أضحية العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الأضاحي في الراجحي 2021 /1442 تأتى مناسبة لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، فيتمكنون من حجز أضحية العيد على موقع أضاحي العيد 2021 وتكون الأضاحي في الراجحي مضمونة فهى لاتوزع على السعوديين فقط، بلا يمتد توزيعها للمحتاجين والفقراء داخل وخارج المملكة، يكون شراء أضحية العيد من الراجحي إلكترونيًا بما يضمن الوصول لكافة الراغبين حجز أضاحي العيد في الراحجي بعد إطلاعهم عن أسعار الأضاحي في الراجحي 2021 /1442 من أي مكان في المملكة بإشراف من الجهات الحكومية لضمان المصداقية والرقابة على المشروع.

أسعار الأضاحي في الراجحي 2021 /1442

قدم بنك الراجحي أسعار خاصة للأضاحي ثابته في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، من أجل تسهيل عملية الحصول على الأضحية وتوزيعها على المسلمين في مختلف دول العالم ويمكن مطالعة أسعار الأضاحي في الراجحي 2021 /1442 من خلال الجدول الآتي:

سعر أضحية البربري 855 ريال سعودي.

سعر أضحية الروماني 1080 ريال سعودي.

سعر أضحية السواكني 1150 ريال سعودي.

سعر أضحية النعيمي 14900 ريال سعودي.

الذبائح 799 ريال سعودي.

الأضاحي في الراجحي 2021

تقدم الأضاحي في الراجحي 2021 بالتعاون مع البنك الإسلامي وتحت إشراف لجنة الإفادة من الهدى والأضاحي المشكلة من عددًا من الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وبالتالى تتصف بالمصدقية، كما كشفت إدارة مصرف الراجحي عن أن أسعار الأضاحي في الراجحي 2021 /1442 مخفضة ومناسبة لجميع الفئات كما يتم من خلالها التوزيع لمختلف الدول حول العالم منها:

العراق. سوريا. لبنان. فلسطين. الأردن. جيبوتي. السودان. بنجلاديش. باكستان. أذربيجان. مالى. تشاد. النيجر. بوركينافاسو. موريتانيا. غانا. ليبيريا. سيراليون. غينيا كوناكري. غينيا بيساو. جامبيا. السنغال. موريتانيا. تنزانيا. جزر القمر.

خطوات شراء أضحية العيد من الراجحي

وفر مصر الراجحي إمكانية شراء الأضحية وحجزها بسهولة قبل موعد عيد الأضحي المبارك بما يوفر المزيد من الوقت والجهد الذي كان يهدر بالطرق التقليدية، ولعل خطوات شراء أضحية العيد من الراجحي الآتي: