الهاشم يزاحم عساكر على نجومية التعليق الرياضي

دوت الخليج – الأحساء / حسين الحبيب

الموهبة هبة الخالق عز وجل للانسان تولد معه بالفطرة وتظهر مبكرا فاذا وجدت للموهبة الرعاية والاهتمام شقت طريقها الى التالق والنجاح

فالملاحظ ان بلادنا المملكة العربية السعودية حفظه الله من كل سوء تزدخر بالمواهب الناشئة الواعدة لمستقبل يبشر بالخير بشكل عام و منطقة الأحساء بشكل خاص اللي تكثر المواهب بشتى المجالات منها من شقت طريقها وبعضها تنتظر من يكتشفها ويصلقها فهي ينبوع لاينضب ماشاء الله تبارك الله.ز

الكابتن الإعلامي حسين الحبيب يناشد ويدعو الجميع بالاهتمام والاعتناء بالمواهب الناشئة لكي تبدع مملكتنا الغالية

أحد هذة المواهب ابراهيم حجي الهاشم ولد بيوم 16 شهر 3 سنة1422هجري موهبة من طراز نادر وتحديدا في مجال التعليق الرياضي الذي لفت انتباه الكثير من الرياضيين من خلال ادائه الرائع والمميز لبطولات معشوقة الملايين كرة القدم و على مقطع فيديو اننشر كسرعة البرق بصوته الجوهري انتشر في حسابات السوشل ميديا واصفا و معلقا على هدف اللاعب فهد المولد الشهير في مرمى منتخب اليابان حيث اذهل المستعمين بجمال وروعة وصفه على الهدف وكذالك على مباريات بطولات الأحساء

الهاشم التابع للجنة شيخ المعلقين بقيادة حبيب عساكر

حيث استطاع خلال فترة قصيرة أن يكسب حب المستعمين في سماء بطولات الاحساء

وخير دليل على ماذكرناه عن ابراهيم الهاشم الذي لقبه الاعلامي محمد الدالوي(بسيد المعلقين)

المعلق الاستاذ جعفر الصليح قال عن (الهاشم)بانه يهوى التعليق الرياضي منذ نعومه اظافره وهذا مالمسناه فيه وله كاريزما خاصه لايشبه اي احد من المعلقين له اسلوب خاص وطريقته في الوصف والتعليق خاصه به ورائعه حيث يترك في النفس اصداء جميلة وهذا هو سر تميز الهاشم عن الباقي.

التقينا بالموهبة الهاشم حيث سجل انطباعاته تجاه ماذكره الاعلامي المحبوب المعلق جعفر الصليح قائلا لم تكن الكلمات التي ذكره الصليح عني مجرد كلمات عابرة بل كانت وستكون بالنسبة لي حافزا معنويا كبير نحو المضي للأمام باذن الله تعالى

وختاما نقول الهاشم بانه مشروع ناجح في مجال التعليق الرياضي لانه يمتلك مواصفات المعلق الناجح وندعو للوقوف الى جانب هذه الموهبة ونتمنى ان يحضى بالرعاية والاهتمام وان تتاح له فرصة كافية للمشاركة في الوصف والتعليق الرياضي على المستوى الإذاعي والتلفزيوني.