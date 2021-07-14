استخراج تصريح الحج إلكترونياً للمواطن والمقيم 1442 بالمملكة العربية السعودية

استخراج تصريح الحج إلكترونياً، من أكثر ما يتساءل عنه العديد من المواطنين المقيمين بداخل المملكة العربية السعودية وكل من يرغب في أداء مناسك الحج والعمرة، للتعرف على خطوات استخراج تصاريح زيارة بيت الله الحرام، والقيام بأداء مناسك الحج، ففي كل عام تقوم المملكة باستضافة الحجاج، وهذا من بين الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من تفشي فيرس كورونا المستجد، ولذا تهتم المملكة على أن تقوم بوضع خطط تنفيذية لتحقق كافة الاشتراطات وتوافر كافة المعايير الصحية من أجل القيام بإتمام فريضة الحج دون أي يواجه الحج أي عواقب، وبالأخص بظل هذا الظروف وما تواجه المملكة العربية السعودية والعالم كله جراء تفشي فيرس كورونا، لذا أصبحت مهمة الحصول على تصريح الحج من أهم ما يجب أن يتم بشكل إلكتروني هذا العام، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم خطوات استخراج تصاريح الحج لكافة المواطنين.

استخراج تصريح الحج إلكترونياً

قامت وزارة الحج والعمرة بإتاحة الفرصة للقيام باستخراج التصاريح الحج لهذا العام بشكل إلكتروني، ومن خلال توفير مواقع إلكترونية يستطيع الحجاج عن طريقها القيام باستخراج التصاريح من خلاله حتى تتناسب مع كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيرس كورونا المستجد، كما أن وزارة الحج والعمر بالتعاون مع بعض الجهات المسئولة بالمملكة العربية السعودية أنه سوف الاكتفاء بأعداد معينة من الحجاج بهذا العام، حتى تقلل من التزاحم والتكدسات للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد، وينتقل للسعودية وتزيد الحالات من جديد، وهي في غنى عن كل ذلك، حيث أن المملكة العربية السعودية اتبعت العديد من الإجراءات في الفترة الأخيرة وغلقت على نفسها ومنعت العديد من الدول من الدخول لها حتى تسيطر على عدد الحالات بها ولا تزيد.

خطوات الحصول على تصريح الحج