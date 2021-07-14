رابط وطريقة التسجيل في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة reef.gov.sa

برنامج دعم ريف للأسر المنتجة 1442 الذي أصبح محل بحث الملايين في المملكة العربية السعودية الراغبين في التسجيل في المنصة الإلكترونية ريف التي انطلقت من قبل وزارة المياه والزراعة والبيئة في المملكة من أجل مساعدة ودعم العاملين في القطاع الزراعي بالإضافة إلي دعم العاطلين، لذا نوضح لكم من خلال هذا التقرير شروط التسجيل في منصة ريف وطريفة التسجيل.

طريقة التسجيل في برنامج دعم ريف



تتمثل خطوات التسجيل في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة للاستفادة من الدعم المالي المقدم في التالي:



الولوج إلي رابط برنامج ريف للأسر المنتجة.

للأسر المنتجة. النقر على أيقونة”أنشاء حساب جديد”.

تسجيل البيانات المطلوبة (رقم الهوية، الجنسية، الجنس).

إنشاء كلمة مرور جديدة.

تسجيل تاريخ الميلاد.

كتابة رقم الجوال.

استقبال كود التسجيل على جوالك ووضعة في المكان المخصص له.

الضغط على أيقونة تسجيل.

النقر على طلب الدعم.

شروط دعم ريف للأسر المنتجة

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.



ينبغي أن يكون عمر المستفيد يتجاوز 21 عام.

يجب أن يكون الدخل الشهري يتجاوز 6 آلاف ريال سعودي.

توافر حساب بنكي للمستفيد.

ان يكون المستفيد متواجد داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

يجب عدم استفادة المتقدم من أي برامج تمويلية أخري.

ينبغي أن يكون المستفيد يعمل بمهنة تخص مجال الإنتاج الزراعي.

يجب أن لا يكون المستفيد لديه وظيفة في القطاع الحكومي أو الخاص.

كم دعم ريف للأسر المنتجة

تقدم الحكومة السعودية العديد من البرامج الدعم التمويلي للمواطنين السعوديين ومن أبرز أنواع الدعم المنطلق حديثا هو دعم ريف للأسر المنتجة والذي يهدف إلي رفع المستوي الاقتصادي والمعيشي للأسر المنتجة، حيث يتم صرف مبلغ يقارب 45 ألف ريال سعودي للمستفيدين من هذا الدعم وحددت الحكومة مواعيد الصرف والمقرر له أول أيام الشهر الميلادي وحتي يوم العاشر من كل شهر ميلادي.

وصلنا معكم إلي نهاية شرح موضوعنا هذا ونرحب بجميع تعليقاتكم في صندوق التعليقات اسفل هذا التقرير رابط وطريقة التسجيل في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة وشروط الحصول على التمويل.