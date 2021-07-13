نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في حساب المواطن وشروط التسجيل وكل ما يخص حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في حساب المواطن للأسر التي تضررت من التحسينات الاقتصادية ويهدف صندوق حساب المواطن إلى رفع مستوى المعيشة لتلك الأسر بهدف تقليل الضرر عليهم وتحسين الحالة المعيشية لتلك الأسر وذلك عبر التسجيل بالضمان الاجتماعي وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة التسجيل بالضمان الاجتماعي بكل سهولة وبرقم الهوية الوطنية السارية.

التسجيل الإلكتروني بحساب المواطن باستخدام رقم الهوية تم عبر طرح وزارة الموارد البشرية رابط صندوق حساب المواطن إلكترونيا للتسهيل على المواطنين بالمملكة العربية السعودية إدراج أنفسهم وعائلاتهم بنظام الضمان الاجتماعي بهدف تسهيل حاليا اليومية عليهم كالآتي:

قم بالدخول على حساب المواطن من الموقع هنا.

اختر التسجيل من الصفحة أمامك.

قم بملء كافة الفراغات أمامك بالمطلوب من البيانات المخصصة المطلوبة.

قم بملء كافة بيانات الأسرة من الحالات الاجتماعية والموقف من الوظيفة والسن وغير ذلك من البيانات.

قم بالضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.

قم برفع كل الملفات المطلوبة للتقديم إلكترونيا.

قم بالضغط على التسجيل.

سيقوم الموقع بتأكيد عملية التسجيل باستخدام رقم الهاتف الذي أدخلته.

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة.

بعد الانتهاء من جميع الخطوات تكون قد أتممت عملية التسجيل بنجاح.

شروط الاستحقاق لحساب المواطن

يقوم حساب المواطن على نظام الاستحقاق بحيث يكون لفئة معينة تنطبق عليها الشروط هي المستحقة لهذا النظام وليس كافة الناس والعامة من المقدمين على حساب المواطن وشروط الاستحقاق كالآتي:

أولا يجب أن يكون المواطن حاملا للجنسية السعودية.

ثانيا يجب أن يكون مقيم دائم على أرض المملكة العربية السعودية.

أن يكون المواطن حرا غير مسجون أو مرفق بقضة جنائية.

أن يكون المتقدم الغير حاصل على عمل ومستقل بنفسه أن يكون قد تجاوز ال18 عاما.

بعد تحقيق شروط الالتحاق يقوم برنامج حساب المواطن من التأكد من صحة البيانات المقدمة من الجهات المعنية بالأوراق التي قمت بتقديمها ويقوم بتأكيدها لجهات حساب المواطن بعد الموافقة يمك للعميل أن يستفيد الاستفادة الكاملة من خدمات حساب المواطن، وذلك عبر مبلغ الدعم الشهري من حساب المواطن والذي يهدف لرفع مستوى معيشة الفرد بالمملكة العربية السعودية.

صندوق التنمية العقاري استعلام بالسجل المدني.