نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل نقدى فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب بأقساط ميسرة وشروط سهلة في المقال التالي
تمويل نقدى فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب أحد الخدمات التمويلية التي توفرها شركة تسهيل للتمويل ، وذلك للعملاء من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً في المملكة العربية السعودية ، كما توفر الشركة التمويل الشخصي بمبالغ مالية ميسرة تلبي المتطلبات المالية للأفراد ، وقد جاءت شركة تسهيل للتمويل كواحدة من أهم الشركات الرائدة في مجال التمويل بالمملكة ، والتي توفر حلول تمويلية بصيغة إسلامية تناسب جميع الفئات ، بالإضافة إلى توفير عروض مميزة لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.
مزايا التمويل الشخصي المتاح لدي شركة تسهيل للتمويل
توفر شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية تمويل نقدى فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل ، كما توفر الشركة المنتج بخيارات للسداد عديدة وميسرة تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل ، وتوفر الشركة للعملاء إمتيازات عديدة يمكن الاستفادة بها عند التقدم بالطلب ، وسوف نستعرض في هذا المقال تلك الإمتيازات التي تقدمها شركة تسهيل للمواطن السعودي والمواطن المقيم عند طلب التمويل الشخصي المتاح لدي شركة تسهيل للتمويل.
- تمويل شخصي مصمم طبق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- يتميز تمويل شركة تسهيل للتمويل بهامش ربح تنافسي.
- توفر الشركة التمويل الشخصي بمبالغ مالية تصل قيمتها حتي 30 ألف ريال سعودي.
- تمويل نقدى لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن.
- توفر شركة تسهيل للتمويل التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل.
- يمكن لطالب التمويل تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية ميسرة حتي 24 شهر.
- تعمل الشركة علي سرعة إنهاء جميع إجراءات طلب الحصول على المنتج.
شروط الاستفادة من تمويل شركة تسهيل للمواطن السعودي والمواطن المقيم
- إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الحكومي أو الخاص والذي عمره ما بين 21 سنة حتي 25 سنة ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري هو 12 ألف ريال سعودي.
- أما إذا كان طالب التمويل عمره ما بين 25 سنة وحتي 60 سنة فيجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 5000 ريال سعودي.
- يجب أن يكون طالب التمويل يعمل لدى جهة معتمدة لدى شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية.
- الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة لطالب التمويل السعودي هي شهر واحد فقط.
- أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين المقيمين فيشترط أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو 12 شهر.
- أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين المتقاعدين ، فيشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 5000 ريال سعودي ، وعمره يجب أن يكون لا يزيد عن 70 سنة وذلك للاستفادة من تمويل تسهيل بدون كفيل ولا تحويل الراتب.
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