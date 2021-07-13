تعرف على تكليف عيد الأضحى وزارة الصحة السعودية 1442 /2021

تعرف على كافة تكليف عيد الأضحى 1442 /2021 وزارة الصحة السعودية، حيث يعتبر التكليف في عيد الأضحى 1442 /2021 من وزارة الصحة السعودية هو عبارة عن تكليف ليتم الاستعداد إلى عيد الأضحى المبارك، حيث يتم تقديم خدمات صحية لجميع المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، كما يتم تقديم رعاية صحية وطبية طارئة لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً في هذه الفترة، ويتم ذلك حتي تكون القطاعات الصحية على أكبر قدر من الاستعداد في فترة الإجازات الرسمية، حتى يتم مواجهة أي ظروف صحية طارئة.

وزارة الصحة السعودية

وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن الصحة العامة في المملكة، وهي التي تقوم بوضع السياسة الصحية. والإشراف على تنفيذ قوانين اللوائح المتعلقة بصحة المواطنين والمقيمين، حيث تم تأسيس وزارة الصحة أي عام 1370ه‍، وتحتل هذه الوزارة مكانة كبيرة، حيث تعد من أهم مؤسسات المملكة، ولك لأنها تقدم العديد من الخدمات الصحية والطبية، كما تسعى إلى تحسين الخدمات الطبية والرعاية الصحية، ومن الجدير بالذكر أن وزارة الصحة السعودية استطاعت أن تقوم بانخفاض حالات الوفيات والإصابة بفيروس كورونا. حيث تمكنت من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.

تكليف عيد الأضحى 1442

قامت وزارة الصحة السعودية بالإعلان عن موعد تكليف الموظفين العاملين بوزارة الصحة. وقد تضمن التعميم التي تم إصدار من قبل وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية. أنه يتم الاستمرار في تعليق إجازات الموظفين العاملين في الكادر الصحي والإداريين في جميع المراكز الصحية والمستشفيات ومراكز اللقاح في مواجهة أزمة فيروس كورونا. لحين إشعار آخر، كما تم الإعلان عن إجازة عيد الأضحى المبارك للفئات الأخرى كالتالي:

سوف تبدأ الإجازة للموظفين المشمولين بلائحة الوظائف الصحية من يوم الخميس الموافق 5 من ذي الحجة. والموافق يوم 15 من شهر يوليو.

سيتم العودة إلى العمل مرة أخرى في يوم الاثنين الموافق 16 من شهر ذي الحجة، الموافق 26 من شهر يوليو.

كما تبدأ إجازة عيد الأضحى لغير السعوديين في يوم 9 من شهر ذي الحجة، لمدة 5 أيام.

والجدير بالذكر أن المكلفين بالعمل يحصلون على بدلات مختلفة مثل. بدل أيام تشغيل ذاتي: 22 يوم، وبدل أيام خدمة مدنية 14 يوم.