محافظ الحناكية يدشن المنصة الوطنية للتبرعات « تبرع »

دوت الخليج – المدينة دشن محافظ الحناكيه فهد بن عواض المشرافي اليوم المنصة الوطنية للتبرعات « تبرع »، بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمحافظة المكلف الحميدي حسين المطيري وممثلين منصة تبرع بفرع⁧‫ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيه بمنطقة المدينة المنورة وأعضاء الجمعيات الخيريه، حيث أستمع المشرافي لشرحاً مفصل عن المنصة، تلى ذلك عرضً مرئي يتحدث عن آلية عمل المنصه، وقد ثمن المشرافي جهود الوزارة في هذا المشروع ، معرباً عن شكره لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على هذا المشروع الذي يهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي عن طريق تمكين أفراد المجتمع من التبرع للجهات الاهلية المعتمدة رسمياً، فضلاً عن دعم الشفافية وتعزيز ثقة المتبرع بالجمعيات الخيرية.

الجدير بالذكر فأن منصة تبرع تعد واحده من أهم قنوات العطاء الرسمية الموثوقة والتي تتميز بسهولة الاستخدام وتعدد الخيارات، إذ تمكن المتبرع من اختيار تصنيف العطاء (صدقة ، زكاة ، كفارة) كما تتيح له أيضا اختيار المجال الذي يرغب في توجيه تبرعه إليه ، كما تتيح وسائل دفع متنوعة باستخدام بطاقات مدى وفيزا ، ماستركارد و Apple Pay. ، وتٌعد حلا سهلا لإيصال المتبرع بالمحتاج في كل مناطق ومدن المملكة ونموذجا وطنيا لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي من خلال البذل والإحسان بين أفراد المجتمع.

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