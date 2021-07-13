استعلم عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر وكيفية تسديد الرسوم يبحث عنها الكثير من المقيمين الذين يرغبون أن يستعلموا عنها بدون الحاجة إلى دخول على موقع ابشر، حيث يمكن الاستعلام عن كافة التفاصيل الخاصة بالإقامة من التجديد أو الرسوم الخاصة بها أو كيفية تجديدها عند انتهاء مدتها، وذلك بشكل خاص لمن لا يمتلكون حساب على منصة أبشر، وذلك لأن تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة يكون مختلف عن التاريخ المدرج في بطاقة الهوية التي تكون مع الوافد أو المقيم، وذلك من أجل تفادي الترحيل من البلاد أو دفع الغرامات، وسوف نقوم في مقالنا هذا بعرض كافة التفاصيل الخاصة لمعرفة موعد تجديد الإقامة وصلاحيتها دون استخدام أبشر فتابعونا.

استعلم عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر

يمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة دون الحاجة للدخول على منصة أبشر الإلكترونية، وذلك لأن وزارة الداخلية السعودية أتاحت الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل الاستعلام عن صلاحية الإقامة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

اختيار بوابة الخدمات الإلكترونية.

اختيار بوابة الأفراد.

وضع اسم المستخدم الجديد.

إدخال رقم الإقامة.

إدخال التقويم الميلادي والهجري.

ثم أدراج رمز التحقق الذي يظهر على الشاشة.

ثم زر التالي.

يتم بعد ذلك الانتقال إلى صفحة أخرى تحتوي على كافة المعلومات الخاصة بالمقيم أو الوافد وفيها التاريخ الخاص بانتهاء الإقامة بالتقويم الهجري والميلادي.

كيفية تسديد رسوم الإقامة