نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر أبشر وطريقة ربط سجلات الأبناء بسجل والدتهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم منصة أبشر كل فترة الجديد من خدماتها للمواطنين واليوم اكتب مقالي ومن خلال موقع ثقفني نقدم رابط منصة ابشر لتقديم الخدمة لراغبي التسجيل وإتمام الخدمة، فقد أعادت الأحوال المدنية التذكير بخدمة ربط سجلات الأبناء بسجل والدتهم عبر أبشر مشيرة إلى أن هذه الخدمة هي خدمة إلكترونية تمكّن المستفيد من طلب ربط سجله المدني بسجل والديه.

طريقة الإستفادة من الخدمة:

فقد أشارت الأحوال المدنية إلى أن المستفيدين من الخدمة هم المواطنون والمواطنات، وأضافت الأحوال لاتمام الخدمة تتطلب نسخة من شهادة الميلاد “إن وُجدت”، ونسخة من سجل الأسرة، وكذلك نسخة من صك حصر الورثة “إن وُجد”، مبينة أن المستفيدين من الخدمة هم المواطنون والمواطنات، وأنه يمكن الاستفادة من الخدمة عن طريق ما يلي:

تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد. تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات.

متطلبات التسجيل في الخدمة:

حيث لفتت منصة أبشر إلى أن الخدمة تتطلب المستندات التالية:

نسخة من شهادة الميلاد “إن وُجدت”. نسخة من سجل الأسرة. نسخة من صك حصر الورثة “إن وُجد”.

طريقة التسجيل في أبشر:

ومن الجدير بالذكر فقد أوضحت منصة أبشر إجراءات وخطوات التسجيل فيها للاستفادة بأكثر من 280 خدمة إلكترونية من خدماتها صممت لخدمة المستفيدين على مدار الساعة، ويتم التسجيل من خلال 3 خطوات وتكون خطوات التسجيل كالتالي:

إختيار تسجيل مستخدم جديد

ثم إدخال المعلومات المطلوبة والضغط على تم، حيث يتطلب هذا الإجراء تفعيل الحساب، ويتم ذلك من خلال زيارة أجهزة الخدمة الذاتية أو عن طريق الحساب البنكي أو موظفي التفعيل بوحدات الأحوال المدنية أو الجوازات.

وأشارت منصة أبشر ومن خلال موقعها الإلكتروني إلى أنه يمكن الإستفادة من خدماتها ولكي تستفيد منها إستفادة كاملة يتم تفعيل الحساب بعد التسجيل من خلال التبصيم وأجهزة الخدمة الذاتية، حيث تصل للمستخدم بعد التسجيل برقم هاتفه رسالة نصية بها كلمة مرور مؤقتة، وبعدها يتم التوجه لأجهزة الخدمة الذاتية واختيار تسجيل الدخول على منصة أبشر، ثم يتم إدخال رقم الهوية الوطنية في خانة اسم المستخدم وكتابة كلمة المرور المؤقتة في خانة كلمة المرور، ثم يتم إدخال المعلومات المطلوبة كل في حقولها الخاصة، مع التأكد من صحتها ثم إنشاء كلمة مرور خاصة مختلفة عن كلمة المرور المؤقتة.

أبشر تحذر من استخدام الجوال المسجل لديها مع حساب آخرين:

حيث حذرت منصة “أبشر”، من خلال تويتر المستفيدين من خدماتها،بعدم إستخدام رقم جوالهم بنفس الرقم لحسابات أخرى أو لحساب شخص آخر، وشددت على عدم إستخدام رقم الجوال المسجل والمفعل في منصة أبشر للتسجيل لحساب شخص آخر، وطالبت بالحذر قائلة”يؤدي ذلك لتعطل حسابك ويطلب منك تحديث رقم الجوال من خلال أجهزة الخدمة الذاتية.