نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي reef.gov.sa وكم مبلغ الدعم الريفي للأسر المنتجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي ومتى ينزل دعم ريف بعد التسجيل وكيفية تسجيل دخول برنامج ريف للأسر المنتجة في المملكة العربية السعودية يهم قطاع كبير من العاملين في الزراعة والأنشطة ذات العلاقة التي تستهدفها منصة ريف للأسر المنتجة، حيث تعد برنامج دعم الريف للأسر المنتجة وربات البيوت أحد البرامج الداعمة لصغار المزارعين في المملكة لتحسين مستواهم الاقتصادي وتنمية قدراتهم واستغلال الموارد والإمكانية المتاحة في السعودية من أجل توقير المحاصيل الزيارية وتعزيز الثروة السمكية وتربية المواشي في المملكة، وأطلقت وزارة البيئة والزراعة بالسعودية منصة ريف الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد على من لديه الرغبة في التسجيل في برنامج الريف للدعم المادي، من خلال هذا المقال نقدم لكم رابط البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف وشروط استحقاق الدعم الريفي وعرض خطوات التسجيل في الدعم الريفي والمستندات المطلوبة في التسجيل في دعم ريف إلكترونيًا.

رابط التسجيل في ريف للدعم المادي

أصبحت المعاملات الحكومية وتقديم الاستعلامات والخدمات تتم إلكترونيًا في السعودية عبر شبكة الإنترنت، حيث يستطيع أي شخص في السعودية إنهاء الخدمة الحكومية له في أي وقت ومن أي مكان، ومن أهم هذه الخدمات الاستعلام عن دعم ريف وإمكانية تسجيل برنامج ريف لربات البيوت والأسر المنتجة عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف، ولكن يجب على المواطن الراغب في الحصول على الدعم إنشاء حساب جديد على منصة ريف ، ومن خلال الفقرة التالية نوضح لكم طريقة التسجيل في ريف بالخطوات.

طريقة التسجيل في دعم ريف

بوابة ريف تسجيل دخول للأسر الريفية تعد من أهم المنصات الإلكترونية بحثًا في السعودية في الآونة الأخيرة، حيث يسعى صغار المزارعين وصيادي الأسماك والأسر التي تعمل في الأنشطة الزراعية من ذوي الدخل المحدود إلى التسجيل في دعم الريف إلكترونية، وفيما يلي نقدم نعرض لكم “كيف أسجل في برنامج ريف” بكل بساطة:

الدخول إلى رابط منصة ريف عبر شبكة الإنترنت. اضغط على أيقونة ” التسجيل كأسر منتجة” الموجودة أعلى الصفحة الرئيسية. انقر على زر “سجل الآن”. ثم انقر على كلمة “سجل” الموجودة في أسفل الصفحة. يجب على المتقدم إدخال البيانات المطلوبة منه لإتمام التسجيل كالآتي: كتابة الاسم الرباعي.

إدخال رقم السجل المدني أو الإقامة.

أتحديد الجنسية.

تحديد الجنس “ذكر أو أنثي”.

إدخال تاريخ الميلاد .

تحديد العمر “بالأرقام”.

تحديد الحالة الاجتماعية “أعزب أو متزوج أو مطلق”.

قم بإدخال بيانات الحالة الصحية.

تحديد عدد أفراد الأسرة “رقمًا”.

إدخال رقم الجوال.

قم بإدخال رقم جوال آخر.

أجب على سؤال “هل أنت موظف أو موظفة”.

إدخال مصدر الدخل والمؤهل العلمي للمتقدم”.

تحديد نوع السكن.

إدخال المنطقة الإدارية.

إرفاق الهوية الوطنية وكارت العائلة. يطلب الموقع إرفاق عقد إيجار أو فاتورة الكهرباء أو صك البيت. إرفاق مصدر الدخل وتحديد نوع النشاط الذي تقوم به الأسرة سواء في الزراعة أو تربية المواشي أو صيد السمك. أكتب نبذة عن المشروع. تحديد عدد سنوات الخبرة بالأرقام. إدخال حسابات التواصل الاجتماعي للمتقدم إرفاق المتقدم لصورة للمنتج. إرفاق وثيقة عمل حر معتمد من وزارة الموارد البشرية. إدخال كافة البيانات اللازمة في الخانات الفارغة المخصصة لها. يتلقى المتقدم رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق المرئي تمكنه من إلى المنصة. يجب بعد الانتهاء من الخطوات السابقة تسجيل الدخول برنامج ريف مرة أخرى. ثم إدخال رقم الحساب البنكي الخاص بالمتقدم. وبهذا يكون قد يتم تفعيل الحساب للمستفيد بشكل آلي. انقر على أيقونة (التقديم على برامج التنمية الريفية). يشترط الموقع التسجيل في 3 برامج فقط من برامج الدعم المالي المقدم، أما باقي شروط دعم الريف للأسر المنتجة نقدمها من خلال النقاط التالية.

شروط التسجيل في دعم ريف 1443

الدعم الريفي التي تقدمها وزارة البيئة والزراعة السعودية مخصصة للأشخاص الذين يعملون في مجال الزراعة والأعمال التي ترتبط بالزراعة لدعم الأسر الريفية البسيطة وتحسين التنمية المستدامة وتعزيز الثروة الحيوانية والزراعية،ولكن تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة لها ضوابط وشروط محددة للاستفادة من الدعم المالي الذي يصل إلى 54 ألف ريال سنويًا، فما هي شروط التسجيل في الدعم الريفي:

الجنسية السعودية: يشترط أن يكون المستفيد من دعم الريف سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون المستفيد من دعم الريف سعودي الجنسية. عمر المستفيد: ألا يقل عمر المستفيد من الدعم عن 21 عامًا.

ألا يقل عمر المستفيد من الدعم عن 21 عامًا. بطاقات التنقل: في حال عدم حصول المتقدم على الجنسية السعودية ينبغي أن يكون من حاملي بطاقات التنقل.

في حال عدم حصول المتقدم على الجنسية السعودية ينبغي أن يكون من حاملي بطاقات التنقل. دخل المتقدم: يجب ألا يتجاوز الدخل الشهر للمستفيدين من الدعم عن 6000 ريال سعودي.

يجب ألا يتجاوز الدخل الشهر للمستفيدين من الدعم عن 6000 ريال سعودي. الحد الأقصى للدعم: يجب ألا يتجاوز الحد الأعلى للدعم السنوي من ريف عن 54 ريال.

يجب ألا يتجاوز الحد الأعلى للدعم السنوي من ريف عن 54 ريال. عدد البرامج التنموية: يجب ألا يزيد عدد البرامج التي يسجل فيها المستفيد عن 3 برامج.

يجب ألا يزيد عدد البرامج التي يسجل فيها المستفيد عن 3 برامج. ا لتسجيل الإلكتروني: يشترط للحصول على الدعم التقديم الإلكتروني عبر منصة الريف.

يشترط للحصول على الدعم التقديم الإلكتروني عبر منصة الريف. وثيقة العمل الحر: يشترط أن يكون لدى المستفيد وثيقة العمر الحر من وزارة الموارد البشرية.

يشترط أن يكون لدى المستفيد وثيقة العمر الحر من وزارة الموارد البشرية. حساب بنكي ساري: يشترط أن يكون للمتقدم حساب بنكي ساري باسمه.

يشترط أن يكون للمتقدم حساب بنكي ساري باسمه. الإقرار: ينبغي على المتقدم الإقرار بصحة البيانات الشخصية وبيانات المشروع التي أدخلها بنفسه أثناء التقديم الإلكتروني عبر بوابة ريف للأسر المنتجة.

ينبغي على المتقدم الإقرار بصحة البيانات الشخصية وبيانات المشروع التي أدخلها بنفسه أثناء التقديم الإلكتروني عبر بوابة ريف للأسر المنتجة. دراسة الجدوى : يجب على المستفيد تقديم نبذه عن المشروع مع إرفاق التحليل المالي والاقتصادي للمشروع المقدم وتقديم دراسة الجدوى والبيانات الخاصة بالمشروع.

: يجب على المستفيد تقديم نبذه عن المشروع مع إرفاق التحليل المالي والاقتصادي للمشروع المقدم وتقديم دراسة الجدوى والبيانات الخاصة بالمشروع. المستندات المطلوبة : يجب على المستفيد إرفاق كافة المستندات المطلوبة منه على النحو التالي: شهادة توفيق صورة من الآيبان تكون واضحة. صورة الوكالة تكون سارية. تصميم ملصق للمزرعة مسجل عليه الشعار الوطني السعودي للمنتجات، وأن يكون عليه رمز التسجيل. إرفاق صك البيت أو عقد إيجار أو فاتورة الكهرباء.

: يجب على المستفيد إرفاق كافة المستندات المطلوبة منه على النحو التالي:

تسجيل دخول برنامج ريف

أطلقت وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية خدمة التسجيل في منصة ريف للدعم المالي، حيث يمكن للمواطنين من ممتهني الأنشطة الزراعية التقديم للحصول على الدعم الريفي، حيث تستهدف دعم برنامج ريف الأسر المنتجة وربات البيوت الذين يقومون بمزاولة الزراعة، كما تتيج منصة ريف الاستعلام عن برنامج ريف او التواصل مع فريق خدمة المستفيدين عبر البوابة الإلكارونية لبرنامج ريف، كما يمكنكم الإتصال من خلال رقم دعن ريف الموحد الذي نقدمه لكم من خلال الفقرة التالية.

رقم دعم برنامج ريف المجاني

يممكن للمواطنين في المملكة العربية السعودية التواصل مع فريق خدمة العملاء لبرنامج الدعم الريفي من خلال الاتصال على رقم دعم الريف الموحد، حيث يستقبل مركز الاتصال الموحد استفسارات وشكاوى من الساعة الثامنة صباحًا حتى السابعة الرابعة عصرًا من المستفيدين من الدعم والراغبين في الحصول على دعم برنامج الريف أما التواصل مع الدعم الريفي عبر تويتر من خلال الرسائل المباشرة يكون من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة العاشرة صباحًا، كما تقدم برنامج دعم ريف عدة طرق أخرى للتواصل مع المواطنين نستعرضها في الآتي:

رقم الدعم الريفي الموحد 19930.

حساب برنامج الريف الرسمي على تويتر reefsaudi.

متى ينزل دعم ريف 1442

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة مواعيد صرف الدعم المالي للمستفيدين من برنامج ريف “أو ما يعرف ببرنامج التنمية الريفية المستدامة” فنجد تساؤلات كثيرة حول تاريخ نزول دعم ريف 1443 لللمسجلين في البرنامج إلكترونيا، وفيما يلي نقدم توضيح كامل بشأن هذا الأمر:

موعد نزول الدعم الريفي للمستفيدين من كافة القطاعات بالبرنامج سيكون من اليوم الأول من كل شهر بالتقويم الميلادي حتى اليوم العاشر.

تكرار صرف الدعم للمستفيدين يتحدد حسب القطاع المسجل فيه المستفيد.

يمكنكم الاتصال على رقم برنامج الريف في حال وجود أية استفسارات خاصة بالدعم الريفي.

متى ينزل الدعم الريفي بعد التسجيل

يتساءل الكثير من الذين قاموا بإنهاء عملية التسجيل في برنامج ريف للأسر المنتجة عن مواعيد صرف دعم ريف بعد التسجيل، حيث يمكن للمسجلين الاستعلام عن الدعم الريفي عبر البوابة الإلكترونية لدعم ريف، أما عن تحديد مواعيد صرف الدعم الريفي أعلنت عنه وزارة المياه والبيئة والزراعة في السعودية عبر تويتر أنه يتم صرف دعم ريف للأسر المنتجة على النحو التالي:

موعد صرف الدعم الريفي بعد التسجيل قد يستغرق 60 يومًا لدراسة المشروع والتحقق من استيفاء المتقدم لشروط الحصول على دعم برنامج ريف للأسر المنتجة.

قد تستغرق دراسة طلبات التقديم في بعض القطاعات اكثر من شهرين، فقد تحتاج بعض المشروعات وقت اطول في دراسة الجدوى والتحقق من شروط استيفاء المستفيدين، أما فيما يختص مبلغ الدعم الريفي نعرضه عبر الفقرة التالية.

كم دعم ريف للأسر المنتجة

نجد استفسارات وتساؤلات كثير من المواطنين وصغار المزارعين حول كم مبلغ دعم ريف لربات البيوت والأسر المنتجة، وفيما يلي نكشف توضيح حول مبلغ الدعم الريفي للأسر المنتجة 1443:

صرف الدعم المالي للأسر المستفيدة تكون على حسب القطاع المسجل فيها الأسرة عبر بوابة ريف وفقًا لما جاء في الصفحة الرسمية لبرنامج ريف على تويتر.

يعتمد تكرار الصرف للمستفيدين على نوع البرنامج المسجل فيه.

دعم ريف لا يؤثر على الضمان الاجتماعي، حيث يمكن لصغار المزارعين وصغار مربي الماشية الاستفادة من دعم ريف دون أن يكون له تأثير على حالة الضمان الاجتماعي له.

مبلغ دعم الريف ينبغي ألا يتجاوز 54 ألف ريال سعودي سنويًا في إجمالي البرامج المسجل فيها المستفيد.

وبهذا نكون قد عرضنا كافة البيانات حول رابط التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي وشروط استحقاق الدعم الريفي السعودية، كما عرضنا طرق الاستفسار عن دعم الريف ورابط منصة ريف الإلكترونية ، ورقم برنامج الريف الموحد للتواصل مع فريق خدمة العملاء بالبرنامج، كما قدمنا توضيحًا حول مواعيد صرف الدعم الريفي 1443 ومتى ينزل دعم ريف بعد التسجيل وكم دعم ريف للأسر المنتجة.