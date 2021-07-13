كيفيه إخراج الأضحية بطريقه الإلكترونية من خلال منصة احسان الخيرية

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عمر شويل - جدة كيفيه إخراج الأضحية بطريقه الإلكترونية من خلال منصة احسان يتم ذلك من خلال بعض الخطوات الإلكترونية عبر منصة إحسان وسوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال وهو يعتبر برنامج خصص من اجل الأضاحي التي يتم ذبحها في عيد الأضحى. وهذا البرنامج يعمل على مساعده المستفيدين على توزيع الأضحية بطريقه تضمن حصول المحتاج على أضحية العيد . وسوف نقوم بذكر التفاصيل عن كيفية إخراج الأضحية بشكل أليكتروني من خلال منصة احسان .

منصة إحسان الخيرية

تعد هذه المنصة منصة وطنية أنشأت من أجل العمل الخيرى . أصدرت بموجب الأمر السامي وذلك تم تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات ومجموعة من اللجان الرسمية الأخرى والذكاء الاصطناعي . والتي تعمل علي تعزيز دور المملكة العربية الرياضي في الأعمال الخيرية. وتعتبر من أحدي المنصات الرسمية والموثقية في السعودية . تتيح فرص التبرع يشكل أليكتروني . وتجعل عملية التبرع سهله في أي وقت وأي مكان .

وتعمل أيضا علي رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي . كما أنها توفر فرص التبرع في العديد من جوانب العمل الخيرى. والتي تشمل المجال الاجتماعي، والمجال الاقتصادي ، والمجال البيئي ، والمجال الصحي ، والمجال الإغاثي، والمجال التقني . يمكن أن يستفيد منها القطاع التعليمي ،القطاع الصحي، مستحقي الرعاية الاجتماعية، الغارمون والغرامات ،مستحقي مبالغ تحسين الحالة المعيشية .

كيفيه إخراج الأضحية بطريقه الإلكترونية

يمكن للجميع شراء الأضحية من خلال المسوقين المعتمدين لتطبيق أضاحي السعودي وهم :

بنك البلاد و جمعيه هديه الحاج وزاره الحج ومسرح في الراقي المجلس التنسيقي لحجاج الداخل ومنصة إحسان و البريد السعودي.وأيضا يمكنك الحجز من خلال منصة احسان إلكترونية وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات التي سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال .

أولا الانتقال إلى موقع إحسان الخيرية

تحديد خدمه شراء النسك.

سوف تظهر بعد ذلك قائمه الخدمات المتوفرة للشراء وهي. (هدى،صدقة،عقيقة،فدية)

بعد ذلك تحديد نسك الأضحية وبعد ذلك اختيار العدد المطلوب لشراءه .

سوف يظهر بعد ذلك المبلغ المطلوب للشراء .

الضغط علي تبويب الدفع .

كتابة بيانات المستخدم .

ثم اختيار وسيلة الدفع المتاحة سواء أكانت ( فيزا، مدى، ماستركارد،باي بال )

أدخال البيانات المطلوبة من أجل الدفع وهي

1-الاسم المسجل في البطاقة

2-رقم البطاقة.

3-تاريخ الانتهاء البطاقة.

رمز الأمان .

وبعد الانتهاء من استكمال الخطوات سوف يتم إرسال رسالة بالنجاح الحجز .

طرق التواصل مع إحسان الخيرية

يوجد العديد من الطرق المتوفرة مع إحسان الخيرية وهي كالتالي .