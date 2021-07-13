نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض بالتقسيط المُريح من بنك التنمية الاجتماعية 1442 في المقال التالي
قروض بالتقسيط المريح من بنك التنمية الاجتماعية، حيث يعمل البنك علي توفير مبالغ مالية متميزة للتمويلات الشخصية التابعة لديه، والتي بدروها تعمل علي تلبية احتياجات جميع العملاء، علاوة علي ذلك إلى توفير خيارات سداد تناسب الراتب الشهري للشخص الذي يقوم بطلب التمويل من بنك التنمية الاجتماعية، كما يعمل البنك علي سرعة حصول العميل علي الموافقات السريعة الخاصة بكل تمويل يتم التقدم إليه، ويتوفر ذلك عبر توفير شروط سهلة وميسرة لجميع العملاء، ويعد بنك التنمية الاجتماعية أحد البنوك السعودية الأكثر ثقةً بين المواطنين في الحصول علي التمويل الشخصي المناسب لكل شخص وفق كل فئة علي حده، وسوف نوضح لكم تفاصيل الحصول علي قروض بالتقسيط المريح من بنك التنمية الاجتماعية من خلال تمويل آهل.
شروط التقديم علي تمويل بالتقسيط من بنك التنمية الاجتماعية
يسمح بنك التنمية الاجتماعية بصرف قروض بالتقسيط المريح لجميع فئات المجتمع السعودي من أفراد وأسر وأرامل ومطلقات وعاطلين عن العمل وغيرهم، ومن أبرز الشروط التي من خلالها يتم صرف التمويلات الشخصية من بنك التنمية الاجتماعية فيما يلي:
- يُشترط أن يكون الشخص الذي يقوم بالتقديم من الأفراد الذين تتوافر بهم شروط التقديم التي تم تحديدها من خلال بنك التنمية الاجتماعية.
- يجب ألا يقل الراتب الشهري الخاص بالعميل الذي لديه رغبة بالحصول علي تمويل آهل عن مبلغ 12.500 ريال سعودي.
- في حالة إذا كان العميل من العاملين بالقطاعات الحكومية فلا يُشترط أن يتم الحصول علي موافقة الكفيل حتي يتم صرف التمويل.
- في حالة إذا كان الشخص الراغب في التمويل من الأفراد المتقاعدين داخل المملكة العربية السعودية أو من الأفراد العاملين بالقطاع الخاص أو ممن هن من ربات المنزل أو أن يكون الراغب في التمويل طالباً، فيجب تقديم طلب كفالة من خلال نموذج رقم 105.
مميزات الحصول علي قرض آهل من بنك التنمية الاجتماعية
- يتم صرف كافة المبالغ المالية وفق القواعد الإسلامية.
- الحصول علي تمويل شخصي يصل الي 60.000 ريال سعودي.
- يمكن الحصول علي تمويل إضافي بعد مرور عام التمويل الذي يسبقه.
- يوفر البنك تمويلات خاصة لجميع الأرامل والمطلقات والنساء المهجورات وفق إجراءات بسيطة وميسرة.
- يتم سداد قيمة التمويل من بنك التنمية الاجتماعية علي فترات تصل الي 60 شهر.
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