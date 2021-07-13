التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدة الاشتراك برقم الهوية 1443

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عمر شويل - جدة التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدة الاشتراك برقم الهوية حيث تعتبر التأمينات الاجتماعية واحدة من المؤسسات التابعة إلى الحكومة والتي تهدف إلى توفير حياة أفضل لكافة السعوديين، من خلال توفير خدمات متنوعة من ضمنها المستحقات التأمينية ونظام ساند، وغيرها من الأنظمة التي تتيح حياة آمنة مستقرة لكل سعودي.

التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدة الاشتراك برقم الهوية

صرحت وزارة التأمينات الاجتماعية عبر مواقع التواصل الرسمية الخاصة بها، أنه أصبح من الممكن الآن الاستعلام مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية باستخدام رقم الهوية من خلال الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

اختيار الخدمات الاجتماعية الإلكترونية.

إدراج رقم الهوية أو رقم الإقامة في حالة كنت من المقيمين في المملكة.

تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر والضغط على تسجيل الدخول.

اختار التحقق من مدة الاشتراك في التأمينات 1442.

سوف تظهر قائمة بالأعمال التي توظفت بها والمدة المحددة، إلى جانب التأمين المستحق في كل عمل قمت به.

تسجيل الدخول في التأمينات الاجتماعية

يحرص كافة السعوديين على التسجيل في التأمينات الاجتماعية المقدمة من قبل الدولة للحفاظ على مستحقاتهم، وقد أصبح الآن من السهل التسجيل في التأمينات من خلال المنصات الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

اختيار تسجيل وهو أيقونة توجد أعلى الصفحة.

تحديد المستفيد والبيانات الخاصة به.

تأكيد طلب التسجيل الخاص بالمستفيد.

التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية

كما أشرنا من قبل فأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية الموجودة في المملكة العربية السعودية تتيح تسجيل الدخول لكافة المواطنين وكذلك المقيمين، ولهذا فهي توفر طريقة للتأكد من اشتراك في نظام التأمينات من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة التأمينات الاجتماعية.

اختيار التحقق من الصفحة الرئيسية.

تحديد الحالة الوظيفية للمستفيد.

إدراج رقم الهوية أو رقم الإقامة في حالة كان المستفيد من المقيمين في السعودية.

إدخال رمز التحقق، وبعدها سوف تظهر النتائج.

تتضمن نتائج التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية 3 اختيارات هي: