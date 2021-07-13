منصة احسان اضاحي كيفية التسجيل في برنامج الاضاحي عبر احسان بالخطوات 1442

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منصة احسان اضاحي كيفية التسجيل في برنامج الاضاحي 1442، منذ قليل صرحت منصة إحسان عبر موقعها الرسمي بالحسابات المتنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إتاحة خروج الأضاحي عن طريق برنامج الأضاحي بمنصة إحسان واتباع خطوات بسيطة وميسرة في دقائق معدودة، وتتمكنوا عن طريق منصة إحسان الإلكترونية القيام بإخراج الأضحية والصدقة والفدية لكافة الأسر المحتاجة، بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، وأتاحت المنصة للحجاج والمضحين توكيل بالقيام بذبح الأَضاحي والصدقة ويتم توزيعها من قبل المستحقين أثناء الأوقات الشرعية، كما أن البرنامج يهدف لتسهيل أداء النسك الرقمي من خلال الشراكة مع مشروعات السعودية لتفيد الهدي والأضاحي، كما أن موسم الحج له عدة منتجات منها الأضحية والهدى والفدية والعقيقة والصدقة التي تتم على مدار السنة، ونحن اليوم سوف نعرض لكم خطوات التسجيل في برنامج الأضاحي.
منصة احسان اضاحي كيفية التسجيل في برنامج الاضاحي 1442
برنامج الاضاحي قامت منصة إحسان بطرحه لإطلاق الأعمال الخيرية، وتضم العديد من البرامج الخيرية التي تتعلق بمنصة إحسان والتي أتاحت العمل بطريقة ممتازة بالسنوات الماضية منذ أن تم انطلاقها، وتتميز الأضاحي بالسرية والسرعة، كما أنها تهتم بتوزيع اللحوم على الأسر المحتاجة، كما أن البرنامج يتيح التوعية لكافة المشتركين به من أجل التعرف على المصارف الشرعية والأماكن الشاغرة التي يتم توزيع الأضاحي بها، كما أن منصة إحسان توفر خاصية الحجز والدفع على أن يتم القيام بتوجيه الأضحية للأسر المحتاجة، والعمل التي تختص به المؤسسة أنها تتلقي التبرعات للكثير من الخدمات وتقوم بوجيها لكل من يكون بحاجة لها، أما بالنسبة لبرنامج الأضاحي فهو يوفر للمستخدمين الأضحية لمدة دقائق معدودة، كما أن برنامج أضاحي يطبق أحكام الشريعة الإسلامية من ناحية الذبح والمواصفات المطبقة والتوزيع على كافة المستحقين بالمملكة.
خطوات التسجيل في برنامج أضاحي
بهذه الأيام تستعد الأمة الإسلامية للقيام بذبح الأضحية خلال موسم الحج وأثناء عيد الأضحى المبارك ويتم التسجيل بمنصة إحسان من خلال الآتي:
- يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة إحسان. https://ehsan.sa/
- الدخول للصفحة الرئيسية.
- يتم تسجيل الدخول للمنصة.
- من ثم يتم الضغط على خانة برنامج الأضاحي.
- يتم النقر على أطلب الآن.
- يتم اختار الخيار المناسب لك.
- النقر على خانة المتابعة.
- يتم إضافة رقم الهاتف.
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