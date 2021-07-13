الموارد البشرية تعمل علي توفير خدمة توكيل الأضاحي عبر منصة تبرع

الموارد البشرية هي من أهم الوزارات التي توجد في المملكة العربية السعودية، تم إنشاءها عام1380 هجرية بموجب مرسوم ملكي، وذلك للعمل علي تنمية المجتمعات المحلية والاهتمام بمختلف المدن والمحافظات التي توجد بالمملكة وقد قامت الوزارة بتحديد بعض الأهداف الهامة التي تعمل من خلالها علي تطوير المجتمع وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ومن أهم تلك الأهداف هي العمل علي تخطيط وتنفيذ بعض المشروعات الهامة لخدمة المواطنين و المقيمين في المملكة، والعمل علي تطبيق القيم و المبادئ الأساسية والنظم الخاصة بالسياسة العامة للشؤون العامة والعمالية في المجتمع السعودي،كما تهدف الوزارة إلي العمل علي تطوير المجتمع مما يعمل علي رفع وعي مواطنيها وتحسين المستوي المعيشي الخاص بهم للعيش بطريقة أدمية وتوفير حياة كريمة لهم بجانب المحافظة علي القيم الخلقية ومما يعمل علي بناء مجتمع قوي ومتكامل.

الموارد البشرية تتيح خدمة توكيل الأضاحي

من خلال المقال يمكنك التعرف علي منصة تبرع لضمان وصول التبرعات لمستحقيها، وقد قامت الوزارة اليوم الثلاثاء الموافق 3 من ذي الحجة و الموافق 13 من يوليو 2021 ميلادية من الإعلان عن إتاحة خدمة توكيل الأضاحي بالتزامن مع موسم الحج لهذا العام، علي أن يتم توزيع ثلث الأضحية علي المحتاجين ويتم إيصال الثلثان المتبقيان إلي المستفيدين أو يقوم المواطن بالإبلاغ عن من يرغب في إهداءه جزء من الأضحية أو التبرع بالأضحية بشكل كامل، ويمكن التبرع بالأضحية أو بجزء منها من خلال الدخول إلي المنصة الوطنية للتبرعات ” تبرع” الالكترونية، واتباع بعض الخطوات السهلة و البسيطة ، تحت شعار” نسمي لك عليها“.

المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع”

منصة تبرع هي من أهم المنصات التابعة وزارة الموارد البشرية، وهي جهه معتمدة بشكل رسمي للصدقات والزكاة والتبرعات والهبات المقدمة من قبل المواطنين، لمحدودي الدخل والأسر الأشد احتياجاً بالمملكة، وقد قام احمد الماجد وكيل وزارة تنمية المجتمع بالتأكيد علي حرص الوزارة علي أن تكون المنصة الوطنية للتبرعات هي جهه خدمية تعمل علي توصيل مبالغ التبرع أو الأضحية أو غيرها إلي مستحقيها بكل شفافية ونزاهه ويتم توصيل تلك التبرعات أو الهباب تحت إشراف الوزارة ومن ضمن الخدمات التي تقدمها المنصة خلال الفترة القادمة هو توصيل الأضاحي إلي مستحقيها، وان تكون الأضاحي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وماء جاء بها من شروط يجب توافرها في الأضحية، وأنها تبعد تماما عن الضاحي التي لا تتوافر بها شروط الأضحية بشكل نهائي.