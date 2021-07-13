نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة تبرع لضمان وصول التبرعات إلي المستحقين ودفع زكاه الفطر مبكراً والأضاحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة تبرع هي منصة إلكترونية قامت بإطلاقها وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية و هي منصة وطنية للتبرعات و الهدف منها ضمان وصول التبرعات لمستحقيها و حوكمة التبرعات بكل سهولة و يسر مما يساهم علي رفع تصنيف المملكة العربية السعودية بمؤشر العطاء العالمي حتى يحقق كفاءة عمل القطاع غير الربحي و ستضم منصة تبرع على عدة مبادرات للمنظمات الأهلية المختلفة . و قد أشار المهندس احمد الراجحي وزير الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية أن المملكة العربية السعودية و بأوامر من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشرفين و وزير الدفاع المدني بالمملكة أنه المملكة العربية السعودية تسعي دائما بان تكون يدى العون لكل مواطن أو مواطنة من محدودي الدخل أو من هم في حاجة ملحة للتبرعات و توصيلها اليهم بكل شفافية و يمكن دخول المنصة الوطنية من خلال المنصة الوطنية للتبرعات.

كما أشار المهندس احمد الراجحي وزير الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية إلى أن منصة تبرع تهدف إلي أن تكون نموذجا وطنياً لتعزيز المواطنة الفعالة و التكافل الاجتماعي بالبذل و الإحسان بين جميع أفراد المجتمع داخل المملكة العربية السعودية , و ستصبح المنصة الوطنية للتبرعات و التي قامت بإطلاقها وزاره الموارد البشرية هي الحل الأسهل في إيصال التبرعات للمحتاج و بإمكان المتبرع بسهولة و يسر التوصل إلي المحتاج في مختلف مدن و مناطق المملكة العربية السعودية و ذلك من خلال عملية تبرع أمنة و شفافة تحت إشراف و حوكمة وزاره الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية .

منصة تبرع و إمكانية التبرع للمحتاجين

يستطيع المتبرع الدخول بكل سهولة و يسر إلي المنصة الوطنية و اختيار فرصة التبرع الذي يرغب فيه و بعد ذلك يقوم المتبرع بتحديد مبلغ التبرع وبعد ذلك يقوم المتبرع بإدخال البيانات البطاقة البنكية الخاصة به ثم يضغط علي تبرع , و بعد ذلك تقوم وزاره الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية من العمل علي توجيه الأعمال التي تم التبرع بها و بحسب رغبة المتبرع إلي الشخص المستفيد من قيمة التبرع و بشكل مباشر., و ينتهى استقبال التبرعات بعد أن ينتهي وقت المشروع أو اكتمال ميزانيه و إرسال التبرعات بشكل مباشر إلي المحتاجين و هناك عده خيارات متاحة لدفع التبرعات فيمكن للمتبرع استخدام الفيزا و الماستر كارد و بطاقات مدى .و ترفض بعض شركات و بنوك البطاقات الائتمانية بعض البطاقات لأسباب عديدة و لضمان بقاء البيانات المالية بأمان لا تتلقي المنصة الإلكترونية الوطنية للتبرعات أي تفاصيل عن أسباب رفض البطاقة الائتمانية.

وقد تم اليوم السبت الموافق 20 من مارس للعان الحالي 2021 ميلادية من إطلاق منصة إحسان الالكترونية الجيدية للأعمال الخيرية والعمل علي تعزيز الجهود الخيرية في المملكة العربية العودية و العمل علي تقديم افضل الطرق و الحلول المالية لعم المواطنين من محدودي الدخل و الأشد احتياجا خاصةُ في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا ولاستمرار المشروعات و الخدمات التنموية في المملكة.

منصة تبرع تتيح فرصة دفع زكاة الفطر مبكراً

قد أجازت هيئة كبار العلماء ف بالمملكة العربية السعودية بإمكانية دفع القيمة المقدرة لزكاة الفطر مبكراً علي أن يتم إخراجها في وقتها المحدد شرعاً من قبل الجمعيات الأهلية في مختلف مدن ومناطق المملكة، لضمان وصول تلك التبرعات إلي المستحقين ، ومن خلال منصة تبرع الالكترونية يمكن إخراج زكاة الفطر مباشرةً من خلال الصفحة الرسمية لها وتحديد الصاع ثم الدفع بطرق الدفع المختلفة، ويتم الدفع عبر المنصة من الأزر أو التمر ويتم استخراجها للمستحقين في موعدها الشرعي قبل صلاة عيد الفطر المبارك.

المنصة الوطنية تتيح خدمة توكيل الأضاحي

قد قام وكيل وزارة تنمية المجتمع أحمد الماجد اليوم الثلاثاء من الإعلان عن توفر خدمة توكيل الأضاحي من خلال منصة التبرع الالكترونية “تبرع ” بكل سهولة ويسر، وقد تم الإشارة إلي أن هناك إمكانية التبرع بثلث الأضحية علي الفقراء والمحتاجين، كما يمكن للمضحي إهداء جزء من الأضحية خاصته أو التبرع بالأضحية كاملةً، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في اختيار الأضاحي.

وبهذا قد نكون وصلنا إلي نهاية المقال وقد عرضنا علي حضراتكم مفهوم منصة تبرع هي منصة إلكترونية قامت بإطلاقها وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية و هي منصة وطنية للتبرعات و الهدف منها ضمان وصول التبرعات لمستحقيها و وحكمة التبرعات بكل سهولة و يسر مما يساهم علي رفع تصنيف المملكة العربية السعودية ونرجوا أن يكون المقال قد نال إعجابكم .