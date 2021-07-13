نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الشئون الصحية بالحرس الوطني خطوات التقديم والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على وظائف الشئون الصحية بالحرس الوطني لعام 1442ه‍ ، في الساعات القليلة الماضية زاد عدد نتائج البحث عن وظائف الشئون الصحية بالحرس الوطني ، حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني عن توافر أكثر من 300 وظيفة للشباب السعودي الباحثين عن العمل من حملة الدبلومات.

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الحرس الوطني علي دعم الشباب وتوفير فرص عمل في مختلف المجالات لكل من الرجال والنساء. ‌

الشئون الصحيه بالحرس الوطني:

كما تعد الشئون الصحية أحد القطاعات الخاصة بوزارة الحرس الوطني التي يُقدم من خلالها العديد من الخدمات الطبية لكثير من المواطنين السعوديين في مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية. أعلنت الشئون الصحية كذلك عن إتاحة ما يصل إلى 300 وظيفة شاغرة للكل من الرجال والنساء الحاملين للجنسية السعودية والحاصلين علي شهادة الثانوية أو البكالوريوس من حديثي التخرج.

كما تختلف الوظائف المتاحة في مختلف المجالات والقطاعات مثل القطاع الإداري ، الفني ، الطبي ، الهندسي ، التقني ، وأيضاً الصيادلة وأطقم التمريض.

شروط التسجيل في وظائف الشئون الصحية بالحرس الوطني:

هناك عدد من الشروط المطلوبة واللازم توافرها عند الراغبين في التقديم لوظائف الشئون الصحية بالحرس الوطني والتي أوضحتها الوزارة ، تأتي تلك الشروط كالآتي:

‌أولاً أن يكون المتقدم/ة متمتعا بالجنسية السعودية.‌ كما يشترط اجتياز المتقدم المقابلة الشخصية الخاصة بالتقديم.‌ اجتياز المتقدم اختباراً في اللغة الإنجليزية ، حيث يُسأل المتقدم عدد من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها.‌ أن يكون المتقدم لائقا بدنياً وصحياً مع تجاوزه لاختبارات الكشف الطبي.‌ وكذلك يشترط حصول المتقدم علي التقديرات المطلوبة للتسجيل علي ألا يقل عن تقدير جيد.‌ حصول المتقدم علي وظائف صحية علي ترخيص هيئة السعودية للتخصصات الصحية.‌ وأيضاً يشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ، وألا يكون قد صدر ضده أيه أحكام سابقة.‌ اجتياز المتقدم لاختبار STEP للوظائف التي تتطلب ذلك.‌ حصول المتقدم علي وظائف مهنية علي ترخيص من هيئة السعودية للمهندسين.‌ وأخيراً أن يتراوح سن المتقدم ما بين الـ18 عاماً و الـ40 عاما.

آلية التسجيل في وظائف الشئون الصحية بالحرس الوطني:

كذلك أوضحت الشئون الصحية بالحرس الوطني في إعلان التوظيف الخاص بها عن المدن المتاح بها العمل بتلك الوظائف مثل : الرياض ، المدينة المنورة ، عرعر ، القصيم ، رفحاء ، حائل ، نجران ، والأحساء.

كما يتم التسجيل كالآتي :