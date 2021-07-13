رابط تسجيل دخول برنامج ريف للأسر المنتجة وربات البيوت reef.gov.sa

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عمر شويل - جدة رابط تسجيل دخول برنامج ريف للأسر المنتجة وربات البيوت وشروط التسجيل وكم دعم ريف للمسجلين في البرنامج يهم قطاع كبير من المزارعين في المملكة العربية السعودية، حي تقدم وزارة البيئة والزراعة والمياه في المملكة الدعم المالي لفئة المزارعين وممارسي الأنشطة المرتبطة بالزراعة وصغار صيادي السمك لتطوير منتجاتهم ومساعدتهم على إيجاد فرص تسويقية جيدة للإنتاج ورفع كفائهم في ضوء تنفيذ رؤية المملكة 2030، حي تعد منصة ريف للدعم المالي من أحد برامج التنمية الريفية في القطاع الزراعي الريفي في السعودية، ويهدف برنامج ريف للأسر المنتجة وربات البيوت إلى التركيز على تطوير المناطق الريفية لتحسين الدخل القومي للمملكة، ومن خلال هذا التقرير نقدم لكم شروط تسجيل دعم ريف وكيفية التسجيل في منصة ريف ورابط دخول منصة ريف الإلكترونية، فتابعونا.

رابط تسجيل دخول برنامج ريف

تستقبل منصة ريف للأسر المنتجة طلبات التقديم في دعم ريف من الأسر والأفراد الراغبين في الحصول على الدعم المقدم من برنامج ريف، فالمتقدم غير مضطر للذهاب لأحد مقرات أو فروع وزارة الزراعة لاستكمال إجراءات التسجيل في دعم ريف بل عليه فقط التقديم إلكترونيًا عبر بوابة ريف الإلكترونية، ومن ثم إنشاء حساب جديد على الموقع ثم اختيار القطاع أو المجال الذي يمتهنه ويستطيع الاشتراك في دعم ريف من خلاله، ومن خلال الفقرة التالية نوضح شروط التسجيل في برنامج ريف.

شروط تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة.

تهدف منصة ريف الإلكترونية إلى تحسين أنماط الحياة في المناطق الريفية من خلال رفع المستوى المعيشي لصغار المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي للسكان فيها، وتضم برنامج ريف عدة قطاعات لها صلة بالزراعة والحياة الريفية منها منتجين البن العربي المهتمين بتربية النحل وإنتاج العسل، والمحاصيل البعلية، والورد، ومنتجين للبن العربي، وصناعة المنتجات الجلدية والأحذية، وغيرها من القطاعات المختصة بالزراعة، حيث تقدم منصة ريف الدعم المادي المباشر إلى هذه الفئات، كما تقدم برامج تطويرية وتنموية لزيادة كفاءة المزارعين المسجلين في البرنامج، ولكن للاستفادة من برنامج ريف للدعم المالي على المتقدمين استيفاء هذه الشروط:

ألا يقل عمر المتقدم على منصة ريف عن 21 عامًا.

يجب أن يكون المسجل على برنامج ريف سعودي الجنسية أو حامًا لبطاقة التنقل.

يشترط أن يكون المستفيد من الدعم الريفي مهتمًا بأحد القطاعات الزراعية ومباشرًا لأحد الأنشطة بنفسة، وفي حالة توقفه عن مزاولة نشاطه يتوقف صرف الدعم له.

من شروط استحقاق دعم ريف أن يكون المستفيد من سكان المنطقة الإدارية التي تشملها دعم برنامج ريف.

تشترط وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية ألا يزيد مجموع أعداد برامج الدعم الريفي للمستفيد عن 3 برامج.

الدخل الشهري للمستفيد يجب ألا يزيد عن 6 آلاف ريال .

كما تشترط منصة ريف الإلكترونية ألا يكون المتقدم شاغلًا لوظيفة في القطاع العام أو الخاص.

تسجيل دخول برنامج ريف يجب أن تكون بيانات المتقدم على المنصة كلها صحيحة حتى لا يتم استبعاد الطلب.

شرط حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر من أهم شروط التسجيل في الدعم الريفي، حيث يتم الحصول على هذه الوثيقة من وزارة الموارد البشرية.

يجب أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي فعال، ويشترط أن يكون هذا الحساب باسمه.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة ورفعها على المنصة.

طريقة التسجيل في منصة ريف للدعم المادي

التسجيل في الخدمات والمعاملات الحكومية في السعودية أصبحت من خلال المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارات والمصالح الحكومية، فالاعتماد على التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمواطنين والوافدين أصبحت من أهم مؤشرات تنفيذ رؤية المملكة 2030، ومن هذه المنصة موقع برنامج ريف للأسر المنتجة، فيمكن للمواطن التسجيل في منصة ريف من خلال تتبع الخطوات التالية:

الولوج إلى رابط منصة ريف الإلكترونية. اضغط على خيار “إنشاء حساب جديد”. يطلب الموقع منك إدخال البيانات التالية: رقم الهوية الوطنية. كتابة تاريخ الميلاد. إدخال كلمة المرور. قم بإدخال رقم جوال متاح. كما يتطلب إدخال الرمز المرئي”. بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة اضغط على أيقونة “تسجيل”. سيتم إرسال رسالة نصية للمتقدم، وتحتوي هذه الرسالة على كلمة المرور المؤقتة. قم بإدخال كلمة المرور المؤقتة عند إجراء تسجيل دخول برنامج ريف عبر المنصة. ينتقل الموقع إلى صفحة يطلب فيها من المتقدم “إدخال رقم الحساب البنكي الخاص بالمتقدم، ثم اضغط على كلمة “حفظ”.

وبهذا تكون قد انتهيت من خطوات التسجيل في منصة ريف، ومن خلالها تم تفعيل الحساب على الموقع آليا ومن ثم إتمام عملية التسجيل على منصة ريف بنجاح، ولكن للتقديم على برنامج ريف للدعم المالي عليك متابعة الفقرة التالية.

طريقة التسجيل في الدعم الريفي

تعتبر منصة ريف الإلكترونية هي المنصة المسئولة عن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بشكل رسمي، فيمكنكم من خلال المنصة التقديم على الدعم الريفي من خلال الخطوات التالية:

الضغط على أيقونة “التقديم”، حيث توجد هذه اسفل البرنامج. إدخال البيانات الزراعية الخاصة بالمستخدم. كتابة بيانات المنطقة في الحقول المخصصة لها. إرفاق كافة المستندات المطلوبة على النحو التالي: رفع شهادة توفيق.

ينبغي على المتقدم إرفاق تصميم ملصق للمزرعة، وأن يكون مسجل عليه الشعار الوطني السعودي للمنتجات، وأن يكون مدون به رمز التسجيل.

يجب إرفاق صورة من الآيبان بشرط تكون واضحة.

قم برفع صورة وكالة سارية.

ثم قم بإرفاق صك البيت أوفاتورة الكهرباء أو عقد إيجار. يطلب الموقع من المتقدم تحديد موقع المزرعة. اضغط على أيقونة “تقديم”.

سيقوم الموقع بإخطارك بنجاح عملية التسجيل، وسيقوم القائمين على صرف الدعم الريفي بدراسة الطلب والتحقق من صحة المستندات المرفقة، ثم بعدها يتم إخطار المتقدم بالموافقة في حالة القبول، ومن ثم صرف المستحقات المالية للمستفيد، فمتى ينزل الدعم الريفي بعد التسجيل.

قطاعات برنامج الدعم الريفي

حددت وزارة المياه والبيئة والزراعة في المملكة العربية السعودية القطاعات المستهدفة من الدعم الريفي للأسر المنتجة وربات البيوت، كما يحق للمستفيد التسجيل في برنامج ريق من خلال عدة قطاعات،ولكن يشترط ألا يزيد عدد البرامج المستفاد منه للشخص الواحد عن 3 برامج، وفيما يلي عرض لهذه البرامج:

متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل

تستغرق عملية دراسة الطلب للحصول على دعم برنامج ريف حوالي شهرين، حيث تقوم منصة ريف م خلال العاملين بوزارة الزراعة بدراسة طلبات التقديم والتأكد من صحة البيانات والمستندات المرفوعة على المنصة، وبعد ظهور نتيجة الاستعلام عن دعم ريف بالقبول يتم إيداع مبلغ دعم برنامج ريف للمستفيدين من خلال حساباتهم البنكية، ويتم إيداع الدعم الريفي شهريًا من اليوم الأول وحتى اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ، وحدد البرنامج الحد الأقصى للدعم المالي المقدم إلى المستفيدين، حيث يجب ألا يتعدى الدعم السنوي 54 ألف ريال سنوي للمستفيد عن إجمالي البرامج المسجل فيها على المنصة، كما يمكن تكرار الصرف للمستفيدين في قطاعات محددة فقط.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام محتوانا عن رابط تسجيل دخول برنامج ريف للأسر المنتجة وربات البيوت، كما تطرقنا في الحديث عن شروط التسجيل في دعم ريف لربات البيوت وكيفية تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة مع عرض متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل للمستفيدين من البرنامج.