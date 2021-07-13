أسئلة وإجابات طبية

دوت الخليج : المدينة : سلوى البلادي
وردتني في الفترة الماضية أسئلة كثيرة و إستفسارات طبية عديدة، فقررت أن أكتب بعض هذه الأسئلة و أجيب عليها حتى يستفيد منها الجميع.
- ما هو فقر الدم ؟
ج . هو انخفاض نسبة الهيموجلوبين .
- ما هي الذبحة الصدرية ؟
ج . هي عبارة عن ألم حاد و قصير الوقت في الصدر بسبب إصابة الشريان التاجي .
- ما هي الكريرات و ما هي الكريضات ؟
ج . كريات الدم الحمراء ، و كريات الدم البيضاء على الترتيب .
- ما هو الفيتامين الذي يأخذه الجسم من أشعة الشمس ؟
ج . هو فيتامين ( د )
- ما هي الرئة المائية ؟
ج . هي جهاز تنفس صناعي يستخدمه الغواصون .
- كم يبلغ وزن مخ الإنسان البالغ ؟
ج . يبلغ 3 / 2 كغم .
- ما هي الخلايا التي تفرز مادة الأنسولين في الجسم ؟
ج .خلايا بيتا في جزر لانجرهانز في البنكرياس .
- لماذا سميت الغدد الصماء بهذا الاسم ؟
ج .لأنها تصب محتوياتها في الدم مباشرة .
- في أي الأطعمة يوجد فيتامين د ؟
ج . يوجد في زيت السمك و صفار البيض و الحليب .
- في أي الحالات المرضية يستخدم زيت الخروع ؟
ج . في حالة ملين للإمساك .
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