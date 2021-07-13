أسئلة وإجابات طبية

دوت الخليج : المدينة : سلوى البلادي

وردتني في الفترة الماضية أسئلة كثيرة و إستفسارات طبية عديدة، فقررت أن أكتب بعض هذه الأسئلة و أجيب عليها حتى يستفيد منها الجميع.

ما هو فقر الدم ؟

ج . هو انخفاض نسبة الهيموجلوبين .

ما هي الذبحة الصدرية ؟

ج . هي عبارة عن ألم حاد و قصير الوقت في الصدر بسبب إصابة الشريان التاجي .

ما هي الكريرات و ما هي الكريضات ؟

ج . كريات الدم الحمراء ، و كريات الدم البيضاء على الترتيب .

ما هو الفيتامين الذي يأخذه الجسم من أشعة الشمس ؟

ج . هو فيتامين ( د )

ما هي الرئة المائية ؟

ج . هي جهاز تنفس صناعي يستخدمه الغواصون .

كم يبلغ وزن مخ الإنسان البالغ ؟

ج . يبلغ 3 / 2 كغم .

ما هي الخلايا التي تفرز مادة الأنسولين في الجسم ؟

ج .خلايا بيتا في جزر لانجرهانز في البنكرياس .

لماذا سميت الغدد الصماء بهذا الاسم ؟

ج .لأنها تصب محتوياتها في الدم مباشرة .

في أي الأطعمة يوجد فيتامين د ؟

ج . يوجد في زيت السمك و صفار البيض و الحليب .

في أي الحالات المرضية يستخدم زيت الخروع ؟

ج . في حالة ملين للإمساك .