دوت الخليج – واس كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مجلس الاستقبال بمقر الإمارة اليوم، المواطنة الهنوف الشقيق نظير لمسؤوليتها الوطنية.

وأشاد سمو أمير القصيم بدور المواطنة الشقيق مبدياً سموه تقديره لجهودها الذي يدل على ولائها وحرصها على مصلحة الدين والوطن ، متمنياً لها التوفيق والسداد.

حضر اللقاء وكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني ، ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن مرضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سمو أمير القصيم يكرّم المواطنة الهنوف الشقيق تقديرا لاستشعارها مسؤوليتها الوطنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.