شروط الحصول على تمويل من بنك التنمية،الآن حدد بنك التنمية الاجتماعية العديد من الشروط، وذلك من أجل الحصول على تمويل ساهم بـ10 ملايين ريال، للجمعيات التعاونية المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف تنمية الحالة الاقتصادية والاجتماعية سواء من نواحي الإنتاج، الاستهلاك، التسويق، كما أن وضع بنك التنمية الاجتماعية يوضح شروط تمنح موظفي الحكومة قرض الأسرة، كما أن يعبر بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أحد أهم البنوك والذي يسعى دائما إلى خدمة المواطن السعودي، وتقديم كافة الخدمات وذلك من أجل تلبية كافة متطلبات واحتياجات المواطن، ويسعى أيضا الكثير من المواطنين في المملكة، في الآونة الأخيرة لمعرقة شروط الحصول علي تمويل بـ10 ملايين ريال سعودي.

شروط الحصول على تمويل بـ10 ملايين ريال من بنك التنمية الاجتماعية

أوضح بنك التنمية الاجتماعية عبر موقعه الإلكتروني أن شروط الحصول على تمويل «ساهم» تتمثل في الأتي:

أن تكون الجهة طالبة التمويل مسجلة، لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثم بعد يجب أن تكون الجهة المقدمة لطلب التمويل، مسجلة لدى الجهة مجلس إدارة مؤهل ومستقل. يشترط أن يكون للجمعية طالبة التمويل مقر في النطاق الجغرافي الذي تقدم خدماتها فيه. يجب الالتزام بتوفير كافة متطلبات التمويل التي يطلبها بنك التنمية الاجتماعية.

متطلبات تمويل ساهم من بنك التنمية الاجتماعية

أن يكون المشروع المراد تمويله سيتم تأسيسه داخل المملكة العربية السعودية. ثم بعد أن يكون المشروع ذا جدوى اقتصادية واجتماعية مثبتة، وضمن أغراض وأنشطة الجمعية المحددة، في لائحتها الأساسية المعتمدة. أن يلبي المشروع رغبات واحتياجات المجتمعات المحلية. يتطلب أن يكون المشروع سيسهم في إيجاد فرص عمل وتدريب للمواطنين. الالتزام التام بالمبادئ الأساسية للعمل التعاوني ونظام الجمعيات التعاونية. ويتضمن أيضا توفير المساهمة الذاتية حسب النسب المقررة، وتوفير الضمانات اللازمة.

المستندات المطلوبة للحصول علي تمويل ساهم من بنك التنمية الاجتماعية

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ساري المفعول. تقديم محاضر موافقة كل من الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجهة طالبة التمويل على المشروع. إقرار بتوفير المساهمة الذاتية والضمانات التي يطلبها بنك التنمية الاجتماعية. توفير دراسة جدوى للمشروع، وصك ملكية أو عقد إيجار الأرض التي سيقام عليها المشروع، وأي مستندات أو بيانات مالية إضافية يطلبها البنك.

الضمانات المطلوبة للحصول على تمويل ساهم

رهن أرض المشروع المملوكة للجمعية. رهن أرض المشروع المملوكة للجمعية، وضمان مالي. كفالة شخصية «غرم وأداء». سندات لأمر بإجمالي قيمة التمويل. قبول أو إقرار أي ضمانات أخرى يراها البنك مناسبة.

والجدير بالذكر إنه يجب موافقة كل من الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجهة طالبة التمويل على المشروع بموجب محاضر تعد لهذا الغرض تتضمن التزام الجهة بتسديد الأقساط المستحقة في آجالها المحددة.