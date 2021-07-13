نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاقة أولوية السعودية خطوات التسجيل في بطاقة أولية ومميزاتها وشروط استخدامها في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاقة أولوية , خطوات التسجيل في بطاقة أولية وشروط الحصول عليها ومميزاتها , بطاقات الأولوية هي بطاقات معتمدة من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية , لكي تضمن للمواطنين الدعم الصحي , ويتساءل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن بطاقات الأولوية , وبالتحديد كبار السن في المملكة , لقد واجهنا في الآونة الأخيرة أعدادا كبيرة جدا من البحث عن بطاقات الدعم في محركات البحث وبالتحديد محرك البحث جوجل كروم , تقوم بطاقات الأولوية بتسجيل كل بيانات المريض , كما وقد صرحت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية عن الأشخاص المستحقين للحصول الدعم الصحي عن طريق بطاقة الأولية , ألا وهم الأشخاص الذين تعدت أعمارهم ين الستون عاما , ومرضي الطب المنزلي , ومرضي السرطان , ومرضي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة , ومرضي القلب والغسيل الكلوي , لذلك قررنا أن نعرض لكم في السطور القليلة من مقال اليوم كافة التفاصيل بشأن هذا الموضوع .

خطوات التسجيل في بطاقة أولوية

عملية التسجيل لا تستغرق الوقت ويمكنك التسجيل بكل سهولة عبر موقع وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية عبر اتباع بعض الخطوات البسيطة وإرفاق كافة المستندات وإدخال جميع البيانات بدقة وفي المكان الصحيح المخصص لها

يمكن ايضا التسجيل عبر الذهاب إلى المرفق الطبي الخاص بك واتباع بعض الخطوات البسيطة , خطوات التسجيل :

في البداية عليك إن تذهب إلي المرفق الطبي الخاص بك

وبعد الحصول علي نموذج لبطاقة أولوية , فقط قم بكتابة كل البيانات كاملة وبشكل صحيح وقم بكتابة التوقيع في نهاية النموذج

بعد ذلك قم بإرفاق جميع التقارير الطبيه

يتم عرض الطلب علي لجنة الصحة وهي التي تحدد إذا ما كنت تستحق الحصول علي البطاقة أم لا

شروط استخدام بطاقة أولوية

يوجد بعض الشروط الهامة يجب التأكد من تواجدها كاملة , لكي تتمكن من استخدام بطاقة الأولوية , وضعت هذه الشروط من قبل وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية .

شروط استخدام بطاقة أولوية :