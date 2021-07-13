التسجيل في برامج المسارات التطويرية 1442 للمعلمين على منصة التدريب حوافز وآلية التسجيل

التسجيل في برامج المسارات التطويرية للمعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية، من الموضوعات الهامة على الساحة خلال الساعات الأخيرة بعد إعلان وزارة التعليم من خلال تعميم لها، عن إطلاق مجموعة من البرامج الصفية للمعلمين والمعلمات للتطوير من مهاراتهم وقدراتهم بتخصصات أخري غير تخصصاتهم الحالية، ضمن خطة الوزارة للاستفادة من الخبرات والمهارات المتوافرة لديها من المعلمين والمعلمات لسد العجز الموجود في بعض التخصصات، وجاء هذا التعميم بعد إعلان نتائج حركة النقل الخارجي 1442، وقد حددت الوزارة الآلية التي سيتم من خلالها التسجيل على هذه البرامج والفئات المستهدفة للحصول على برامج المسارات التطويرية، وقد حرصت الوزارة على توضيح وجود حوافز للحاصلين على هذه الدورات الصيفية، وسوف نعرض عليكم خلال السطور التالية تفاصيل الموضوع فتابعونا.

التسجيل في المسارات التطويرية

سيتم فتح باب التسجيل عبر منصة التدريب للمسارات التطويرية للمعلمين والمعلمات، خلال الفترة من 4 – 14 ذي الحجة 1442 وذلك من خلال رسائل نصية ترسلها الوزارة للمستهدفين ، على أن يتم البدء في البرامج بتاريخ 10 ذي الحجة 1442 من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الساعة الثانية بعد الظهر.

الفئات المستهدفة بالمسارات التطويرية

المدربين المشاركين في إعداد وتنفيذ برامج المسارات التطويرية. المعلمين والمعلمات شاغلي الوظائف التعليمية “تعليم عام”. الراغبين من المعلمين والمعلمات بتدريس تخصصات غير تخصصاتهم. من لديه مهارات التدريب عن بُعد. الحاصلين على درجة البكالوريوس كحد أدني.

شروط تنفيذ برامج المسارات التطويرية

ألا يقل عدد المتدربين عن 20 ولا يزيد عن 100 لكل برنامج.

الالتزام بعدد ساعات التدريب اليومية بحيث لا يجوز تقليلها أو زيادتها.

مدة البرنامج الذي يتم الاشتراك فيه تكون متصلة بحيث لا يحوز فصلها بإجازة أسبوعية وخلافه.

أن يلتزم المتدرب بالفترة الزمنية المحددة لتنفيذ البرنامج والتي تم تحديدها مسبقاً بمراحل تنفيذ المشروع.

الحوافز الحاصل عليها المدرب والمتدرب