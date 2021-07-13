نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في بطاقة أولوية ومميزاتها وشروط استخدامها في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في بطاقة أولوية ومميزاتها وشروط استخدامها سؤال يبحث عنه الكثير في المملكة وخاصة كبار السن ، وتعتبر هذه البطاقات معتمدة من وزارة الصحة السعودية للتسهيل للمواطن السعودي وحصوله علي الدعم الصحي ، ومن أهداف البطاقة هي معرفة كل ما يخص المريض وتسجيله بها دون الحاجة إلي التعرف علي المريض في كل زيارة له ، وقد حددت وزارة الصحة الفئات المستفيدة من بطاقة أولوية وهم الفئات الأكثر احتياجا للرعاية الصحية وهم كبار السن الذين بلغوا سن الستين واكثر ، الأفراد ذو الإعاقة ، المرضي ذو الاحتياج المرحلي مثل مرضي السرطان ، مرضي الطب المنزلي الذين يعانون من إعاقات حركية وعقلية ، مرضي القلب ومرضي الغسيل الكلوي ، مرضي العناية المركزة ، ويمكن الحصول علي هذه البطاقة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة السعودية.

كيفية التسجيل في بطاقة أولوية ومميزاتها وشروط استخدامها

يوجد مجموعه من الخطوات التي يجب اتباعها للتسجيل في بطاقة أولوية وهي كالتالي :

يمكن التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة مع كتابة البيانات المطلوبة بدقة وإرفاق كافة المستندات والتقارير المطلوبة للحصول علي البطاقة.

ويمكن التسجيل من خلال الذهاب إلي المرفق الطبي التابع للمريض واتباع الآتي :

أولا يتم الذهاب إلي المرفق الطبي التابع للمريض.

يتم الحصول علي نموذج بطاقة أولوية .

يقوم بملئ البيانات المطلوبة بدقة شديدة وهي الاسم ، واسم المستشفي ، وتاريخ الميلاد ، ورقم الهوية ، ورقم الهاتف ، والرقم الطبي ، والحالة الصحية ، وتاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء ، وإدخال التاريخ والتوقيع في اخر النموذج.

يتم ارفاق التقارير الطبية اللازمة.

يتم إرسال النموذج إلي مكتب الأولوية في المؤسسة الطبية.

يعرض الطلب علي لجنة الصحة للنظر فيه والتي بدورها تحدد مدي احقيته في البطاقة أم لا ويتم تحديد صلاحية البطاقة بسنة واحدة قابلة للتجديد بعد تقديم التقارير الطبية الجديدة لتجديدها.

مميزات بطاقة أولوية

هناك العديد من المزايا التي يستفيد بها حاملي بطاقة أولوية ومن هذه المزايا ما يلي :

التسهيل والتخفيف عن الفئات المستهدفة.

سرعة تقديم الخدمات الطبية لحاملي البطاقة في المؤسسات الطبية.

التوفير علي المريض في كل زيارة له بشرح حالته الصحية حيث يسجل بها كل البيانات الخاصة بتاريخ مرضه.

تسهل البطاقة الاتصال بالفئات المستهدفة وحاملي الطاقة.

تسرع في إنهاء الاجراءات مما يجعل وقت الانتظار في الأقسام المختلفة قليل.

تساعد علي نشر الوعي الصحي بين الأفراد ومعرفة انه يوجد حالات لها حق الأسبقية في الدخول وتلقي الرعاية الصحية.

بطاقة أولوية لها اثر إيجابي بالنسبة للمريض حيث أنها تشعره بالاهتمام وانه ليس مهمل.

شروط استخدام البطاقة

وضعت وزارة الصحة السعودية مجموعة من الشروط الواجب توافرها لاستخدام بطاقة أولوية ومن هذه الشروط الآتي :

يجب أولا تحديد معاد سابق بالمرفق الصحي.

يتم استخدام البطاقة من قبل المستخدم نفسه.

يمكن أن تغني البطاقة عن الهوية الوطنية.

لا يمكن استخدامها في خدمات الطوارئ.

لا تعطي لمواطن غير سعودي.

ويميز بطاقة أولوية تصميمها المميز الذي يمكن من خلاله معرفة تفاصيل المريض بسهولة وذلك من خلال قراءة البيانات المدونة مسبقا.