نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي 250 ألف ريال بدون كفيل وبشروط ميسرة جدا من بنك الراجحي في المقال التالي
قرض شخصي 250 ألف ريال بدون كفيل، أزمة ووباء فيروس كورونا Covid 19 على مختلف بلاد العالم وقد تسببت في العديد من الأزمات وكانت على رأسهم تقاعد الكثير من المواطنين عن العمل وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية لذلك قدم بنك الراجحي قرض شخصي للمواطنين في المملكة العربية السعودية ليساعدهم على بدء خطوة جديدة في حياتهم تسهل عليهم مصاعب الحياة ولو قليلًا حيث يمكنهم من خلال هذا القرض البدء في مشروع عمل جديد أو سداد ديون أو أقساط تؤرقهم في حياتهم ومن خلال السطور التالية سنتعرف على مزايا وشروط هذا القرض.
شروط قرض 250 ألف ريال بدون كفيل من بنك الراجحي
أعلن بنك الراجحي السعودي عن بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم على طلب الحصول على هذا القرض وهذه الشروط عبارة عن:
- ألا يزيد عمر المتقدم على القرض عن 70 عام.
- القسط الشهري للتمويل عبارة عن 900 ريال سعودي.
- يجب سداد جميع الرسوم الإدارية والتي تبلغ قيمتها 500 ريال سعودي.
- تكلفة القرض هي عبارة عن 12%.
- الربح السنوي للقرض يبدأ من 3.68%.
مزايا قرض بنك الراجحي السعودي
يتميز هذا القرض المقدم من بنك الراجحي الخاضع لرئاسة بنك النقد العربي السعودي بالعديد من المزايا ومن بينهم:
- القرض بدون كفيل أو ضامن.
- يسير القرض وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- مدة سداد القرض تصل إلى 5 سنوات حسب اختيار العميل.
- القرض يصل إلى 250 الف ريال سعودي.
- قلة الفوائد والأرباع على القرض.
طريقة التقدم على قرض بنك الراجحي بدون كفيل
يوجد بعض الخجوات الهامة التي يجب اتباعها من أجل الحصول على قرض بنك الراجحي السعودي وهي:
- الدخول على الموقع الرسمي لبنك الراجحي على شبكة الإنترنت الإلكترونية.
- فتح خانة القروض الشخصية.
- اختيار قرض 250 ألف بدون كفيل.
- البدء في ملء النموذج الخاص بالقرض.
- رفع الوثائق والمستندات الهامة.
- كتابة البيانات الهام المطلوبة من الاسم ورقم الهاتف والحساب البنكي وما شابه هذا.
- الضغط على إرسال الطلب وانتزار الرد من قبل البنك اما بالقبول او بالرفض.
- بعد موافقة البنك سيتم ايداع المبلغ في حسابك البنكي على الفور.
الوسوم
error: Alert: Content is protected !!
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرض شخصي 250 ألف ريال بدون كفيل وبشروط ميسرة جدا من بنك الراجحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.