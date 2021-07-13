نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إخراج الأضحية عبر منصة إحسان السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات إخراج الأضحية عبر منصة إحسان ؛ حيث قد قامت منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري بالإعلان عن فتح باب التسجيل للمواطنين والمقيمين في البرنامج الخاص بتوزيع الأضحية وذلك مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٢ه‍ و(برنامج الأضحية) هو عبارة برنامج قامت منصة إحسان باستخدامة للعمل الخيري وهو يعتبر من ضمن عدد كبير من البرامج الخيرية التي تقوم بها منصة إحسان والتي قامت المنصة بالعمل به بشكل جيد منذ إطلاقها.

منصة إحسان برنامج الأضاحي

ويتميز برنامج الأضحية بأنه سريع وسري ويتم من خلاله توزيع الأضاحي على من يستحق وذلك دون مشقة أو تعب حيث أن منصة إحسان تعمل بالإشتراك مع المؤسسات الخيرية حتى يتم تحديد الأماكن التي يتم توزيع الأضحية فيها كما قامت أيضاً منصة إحسان بمساعدة الحجاج حيث أنه يجب على الحج بعد أن ينتهي من أداء فريضة الحج أن يتم تقديم الهدي وحتى يتم تسهيل ذلك على الحج بالأخص في الظروف التي تواجهها البلاد يقوم الحج بحجز الأضحية إلكترونياً ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح خطوات إخراج الأضحية عبر منصة إحسان.

خطوات إخراج الأضحية عبر منصة إحسان

مع إقتراب عيد الأضحى المبارك ويوم النحر الموافق 10 ذي القعدة؛ يقوم الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية بالاستعداد لذبح الأضاحي ولذلك سوف نقوم بتوضيح خطوات إخراج الأضحية عبر منصة إحسان وهذه الخطوات هي كالآتي:-

أولا يتم الدخول على منصة إحسان الإلكترونية.

ثم بعد ذلك يتم الدخول على الصفحة الرئيسية.

وبعد الدخول على الصفحة الرئيسية يتم تسجيل الدخول.

يتم الضغط على أيقونة ” برنامج الأضاحي” من خلال قائمة برامجنا عى المنصة

ثم يتم النثقر على مربع ” أطلب الأن”.

بعد ذلك سوف يتم ظهور عدد من الخيارات التي يجب الإختيار من بينهما أو من الممكن إختيارها كلها.

يلي ذلك سوف يتم ظهور ثمن الأضاحي الذي قمت بإختيارها.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على زر” المتابعة”.

ثم إدخال رقم الجوال وذلك للحصول على رقم الطلب والمتابعة.

و يتم تحديد آلية الدفع.

ثم إختيار الأضحية والقيام بتحديد العدد الذي يريده.

إكمال عملية الدفع.

وأخيراً سوف يتم يتم الوصول للمستفيدين وإبلاغهم بكل ما يخص تقديم الأضحية وحالة الأضحية طوال الوقت.

كيفية الاستفادة من منصة إحسان

ومن الممكن الإستفادة من منصة إحسان لجميع المواطنين وذلك بإتباع الخطوات الآتية:-

أولا يتم الدخول على منصة إحسان الإلكترونية ثم الدخول على الصفحة الرئيسية.

ثم يتم الضغط على زر ” التسجيل ” وهو متواجد أعلى الصفحة الرئيسية للمنصة.

وبعد الدخول على صفحة التسجيل يتم الضغط على زر ” إنشاء حساب جديد”.

وبعد ذلك يتم إدخال البيانات الخاصة في المنصة وهي مثل: ( الإسم ، البريد الإلكتروني ، رقم الجوال ، رمز التحقق).

وبعد ذلك يتم الضغط على زر ” إنشاء حساب جديد ” حتى يتم التسجيل في منصة إحسان الخيرية.

وأخيراً وبعد القيام بالخطوات السابقة بنجاح يتم الإستفادة من الخدمات التي تقوم منصة إحسان بتوفيرها وذلك يتم بالضغط على الخدمة الذي تريدها.

وفي الختام نكون قد تعرفنا على طريقة إخراج الأضحية عبر منصة إحسان الخيرية السعودبة وتعرفنا أيضاً على كيفية الاستفادة من منصة إحسان الخيرية التي يشرف عليها العديد من المنصات والقطاعات الحكومية.