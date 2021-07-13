معاش الضمان الاجتماعي 1443 .. تعرف على الشروط

تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالتدقيق من أجل وصول معاش الضمان الاجتماعي لمستحقيه الحقيقيين، وذلك عبر مراجعة بيانات المستفيدين المدونة من خلال الموقع الإلكتروني وتقسيمهم إلى شرائح بناءً على مؤهلاتهم وقدراتهم على العمل.

شروط معاش الضمان الاجتماعي 1443

وضعت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على المعاش المقدم من الضمان الاجتماعي، وهي عبارة عن التالي:

أن يكون المتقدم للحصول على المعاش من حاملي الجنسية السعودية.

تقديم أوراق رسمية تثبت الإقامة الدائمة داخل أراضي المملكة.

أن يكون إجمالي الدخل الشهري للمتقدم أقل من مبلغ المعاش.

التزام المستفيد بمتطلبات الوزارة المتمثلة في الرعاية الصحية للأبناء وتعليمهم.

شروط المعاش الاجتماعي للنساء غير السعوديات

حددت الوزارة بعض الشروط اللازم توافرها من أجل حصول النساء على المعاش، والتي تتمثل فيما يلي:

يجب أن تكون المتقدمة للحصول على مبلغ معاش الضمان زوجة لرجل يحمل الجنسية السعودية.

أن تكون أنجبت أبناء من زوجها السعودي.

يشترط الإقامة الدائمة داخل المملكة العربية السعودية.

أن يكون لدى الزوجة تصريح إقامة ساري الصلاحية وقت التقديم.

تقديم كافة المستندات الرسمية التي تثبت حالتها.

في حالة أن المتقدمة سعودية الجنسية ومتزوجة من رجل غير سعودي، لابد من إقامتها برفقة أبنائها بشكل دائم في المملكة.

امتلاك الأبناء إقامة سارية الصلاحية داخل السعودية وقت التقديم.

تقديم الأوراق الرسمية التي تثبت الزواج.

كيفية التسجيل في معاش وزارة التنمية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يتم إتباعها للتسجيل في المعاش المقدم من وزارة التنمية الاجتماعية، والتي تتمثل فيما يلي: