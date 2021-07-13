المدرسة الإنجليزية العالمية بمكة .. تعرف على طريقة التسجيل والأوراق المطلوبة

يتسابق أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية من أجل التقديم لأبنائهم في المدرسة الإنجليزية العالمية بمكة ، والتي تقدم للطلاب مناهج دراسية متطورة وأسلوب تعليمي مختلف يساعدهم على تنمية مهاراتهم وتوسيع أفقهم، مما يساهم في إخراج جيل جديد على قدر كبير من الوعي والعلم والثقافة التي تعود بالنفع على المجتمع، وفيما يلي نقدم كافة المعلومات حول طريقة التسجيل والأوراق المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في المدرسة الإنجليزية العالمية بمكة

يستطيع ولي الأمر أن يقدم لابنه أو ابنته في المدرسة ليحظى بمستوى تعليمي مميز، وذلك من خلال تقديم بعض الأوراق التي تتمثل في التالي:

تقديم عدد 6 صور شخصية للطالب ذات خلفية بيضاء.

صورة من تصريح الإقامة للوافدين المقيمين مع إحضار الأصل للإطلاع عليه.

إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين، مع تقديم الأصل بشرط أن تكون سارية الصلاحية.

كما يجب على ولي الأمر إحضار أصل وصورة من شهادة ميلاد الطالب المراد إلحاقه بالمدرسة.

تقديم شهادة التطعيمات الدورية الخاصة بالطفل.

إحضار جواز السفر ساري (الأصل والصورة) لكل من الطالب ووالديه.

تقديم كشف مدون به درجات الطالب التي حصل عليها في المدارس التي التحق بها سابقًا، حتى يمكنه الالتحاق بالصف الأول الابتدائي فيما فوق.

في النهاية يقوم ولي الأمر بملء كافة البيانات المطلوبة في إستمارة الطلب بشكل صحيح.

طريقة التسجيل في المدرسة

أولاً، يقوم ولي أمر الطالب بالدخول على موقع التسجيل الرسمي للمدرسة. ثانيًا يتم كتابة رقم الهوية الوطنية للمواطنين، أو رقم الإقامة للمقيمين. ثم الضغط على أيقوةنة “التسجيل”. بعد ذلك يتم ملء كافة البيانات المطلوبة بدقة، من ثم النقر على “تأكيد التسجيل”.

مصروفات المدرسة في مكة