تعليم الطائف يتسلم المقررات الدراسية ويستكمل استعداداته للعام الدراسي الجديد

دوت الخليج – واس تسلمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عددًا من دفعات المقررات الدراسية للعام الدراسي الجديد 1443، وتخزينها وحفظها في المستودعات المركزية للإدارة ، تمهيداً لترحيلها وتوزيعها على المدارس وذلك بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أنه انطلاقًا من حرص وزارة التعليم على الاستعداد المبكر والجيد لعام دراسي جديد فإن الإدارة العامة للتعليم بالطائف عملت منذ وقت مبكر على إعداد آلية مجدولة زمنياً، تتضمن الإجراءات والمهام والأدوار التنظيمية للقائمين بأعمال المقررات لضمان تسلسل الإجراءات وانسيابيتها بالشكل الذي يحقق الكفاءة العالية لترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم الخارجية والمدارس بالمكاتب الداخلية للبنين والبنات، وضمان وصولها في مدة وجيزة.

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