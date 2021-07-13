نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة عيد الأضحى 1442 للقطاع العام في السعودية 11 يوم بالقانون.. وأجدد بوستات عيد الأضحي 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجازة عيد الأضحى 1442 للقطاع العام في السعودية حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعد أن أعلنت البحوث الفلكية بداية العشر الأوائل من شهر ذى حجة والتى تعتبر فرصة يبنغي على المسلمين اغتنامها، كما أن إجازة عيد الأضحي 2021 تكون أقل من إجازة عيد الأضحى 1442 للقطاع العام في السعودية طبقًا لطبيعة العمل في كلاً منهما، ومن وقتها بدأ المسلمون نشر بوستات عيد الأضحى 2021 بالصور وإرسال التهاني والأدعية فيما بينهم.

إجازة عيد الأضحى 1442 للقطاع العام في السعودية

بعد إعلان المملكة العربية السعودية استطلاع هلال شهر ذى الجحة، مؤكدة أن أول أيام عيد الأضحي المبارك يوافق 20 يوليو الجاري على أن يكون يوم الأثنين 19 يوليو وقفة عرفات، قررت وزارة الموارد البشرية تحديد إجارزة عيد الأحي للقطاع العام والغير ربحي في السعودية.

موعد إجازة عيد الأضحي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، موعد إجازة عيد الأضحي المبارك للقطاع العام على أن تكون 11 يوم تبدأ بنهاية دوام يوم الأربعاء 04 / 12 / 1442هـ الموافق 14 / 07 / 2021م، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 15 / 12 / 1442هـ الموافق 25 / 07 / 2021م.

إجازة عيد الأضحي للقطاع الخاص

من المعروف أن إجازة عيد الأضحي للقطاع الخاص تبدأ من 8 ذي الحجة 1442 وتستمر الإجازة ما بين ثلاثة أيام حتى سبعة أيام، حتى يعود الموظفين للعمل وفق احتياجات العمل ومتطلباتها، حيث تختلف إجازة عيد الأضحي في القطاع الخاص عن القطاع العام في السعودية.

صور عيد الأضحي 2021

طرحت شركات التصميم أحدث صور عيد الأضحي 2021 لإرسالها للتهانى بين الأصدقاء والأقارب والأحباب، خاصة مع امتناع الزيارات بسبب فيروس كورونا المنتشر في البلاد، فاقتصرت التهنئة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولعل من أبرز صور عيد الأحي الآتي:

بوستات عيد الأضحي

تأتى بوستات عيد الأضحي 2021 في إطار رسائل تهنئة عيد الأضحي والتى بدأ المسلمون يتداولها فيما بينهم بداية من الآيام الجارية.

سبحان الذي كرم بني آدم و حمل الانسان الأمانة وسخر له الكائنات أيام مباركة ورحمات من الله عيد سعيد و كل عام وانتم بخير. بأرق العبارات وأندى الكلمات وعلى اثير المحبة وخالص التحيات أهنئكم بقدوم عيد الاضحى المبارك أعاده الله عليكم باليمن والبركة. بمناسبة عيد الاضحى كل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده. كل عام وكل يوم وكل لحظات وثواني وكل عيد يعيد وانتم دايم بخير وسلامة. أهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك كل عام وانتم ومن تحبون بخير. بحياتي ناس مثل طهر الغيوم بمشاعر تلامس عنان السماء حبا وودا وإحتراما وتقديرا أهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير وأسأل الله أن يتقبل طاعاتنا وطاعاتكم عيد اضحى مبارك. كل عام والامه الاسلاميه بخير عيدكم مبارك واعاده الله علينا وعليكم ازمنه مديده وعساكم من عواده. كل عام وأنتم بخير وبصحة وسلامة، وعساكم من عوادة وعسى أفراحكم تدوم بصحبة أحبابكم.

وبذلك يكون قد تم تحديد إجازة عيد الأضحى 1442 للقطاع العام في السعودية 11 يوم بشكل رسمي وفق منشور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.