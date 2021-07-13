نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل حساب المواطن جديد 1442 طريقة وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل حساب المواطن جديد 1442؛ من أجل دخول حساب المواطن، والاستفادة من الدعم الشهري المقدم من برنامج حساب المواطن، الذي يعد أحد البرامج الداعمة للأسر الفقيرة داخل المملكة العربية السعودية، وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية برنامج حساب المواطن لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وإعادة توزيع المنافع على المواطنين المستحقين للدعم، وخاصةً المواطنين الذين تأثروا سلبيًا جراء التحسينات التي تمر بها البلاد، وخلال السطور التالية سنتعرف على طريقة التَسجيل في حساب المواطن مستخدم جديد.

تسجيل حساب المواطن جديد 1442

تعد عملية تسجيل حساب المواطن 1442 جديد من أهم ما يبحث عنه المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ولكن دخول حساب المواطن يتطلب الالتزام بشروط أهلية حساب المواطن، وبالفعل أتاح البرنامج لكافة المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط التَسجيل في حساب المواطن، من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى البوابة الإلكترونية ca.gov.sa. النقر على خيار مستخدم جديد. العمل على تسجيل البيانات المطلوبة من تاريخ الميلاد ورقم الهوية ورقم الجوال وغيرها. النقر على خيار التَسجيل في حساب المواطن. العمل على تعيين كلمة المرور ثم إعادة تأكيدها. العمل على رفع الوثائق المطلوبة. النقر بالموافقة على التعهد والإقرار. الانتقال إلى صفحة تعبئة الطلب، وهنا يتطلب كتابة بيانات الحالة الاجتماعية والعنوان. القيام بكتابة بيانات التابعين إن وجدوا. القيام بكتابة بيانات الدخل الشهري، ورقم الحساب البنكي. أخيرًا النقر على تقديم الطلب.

شروط استحقاق حساب المواطن

حدد الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية شروط استحقاق حساب المواطن لكافة فئات المجتمع السعودي؛ بما فيهم الأعزب ورب الأسرة، والأرملة والمطلقة وغيرهم، وفيما يلي أبرز هذه الشروط:

يشترط أن يكون المواطن سعودي الجنسية وليس من المقيمين، ولكن هناك استثناء لحاملي بطاقات التنقل.

كما استثني برنامج حساب المواطن من المتقدمين زوج المواطنة وأبنائها وزوجة المواطن السعودي.

يجب أن يكون إقامة دائمة داخل السعودية.

لا يسمح للمواطنين المتواجدين داخل دور الرعاية والإيواء الحكومية التقديم في برنامج حساب المواطن.

يجب ألا يكون المواطن مستفيد من برامج الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية.

يشترط أن تكون البيانات المسجلة في برنامج حساب المواطن متطابقة مع البيانات الواردة في المستندات الرسمية.

رابط دخول حِساب المواطن

أتاح برنامج حساب المواطن رابط دخول حساب المواطن؛ من أجل تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية، والاستعلام عن حالة الأهلية برقم الهوية، وهنا يتطلب من المستفيد تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، ومن ثم إدخال رمز التحقق البشري، ومنها النقر على خيار دخول.

في النهاية نكون تعرفنا على طريقة تسجيل حساب المواطن جديد 1442، فضلًا عن شروط التَسجيل في حساب المواطن.