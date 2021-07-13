رابط تسجيل دخول تطبيق توكلنا 2021 للمواطن والوافد

رابط تسجيل دخول تطبيق توكلنا 2021، حيث يستعلم العديد من المواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية عن طريقة دخول تطبيق توكلنا والتسجيل في المنصة، حيث يوفر تطبيق توكلنا خدمات عديدة مرتبطة بجميع المواطنين والتي يتم تحديثها بصفة مستمرة، ومن بين هذه الخدمات خدمة الحصول علي كافة بيانات منصة مدرستي بهدف تفعيل الحساب الخاص بالطالب أو الحساب الخاص بالمعلم أو المعلمة، ويمكن لأي مستخدم للتطبيق أن يقوم بتحميل التطبيق من خلال جهاز الجوال أو من خلال الموقع الإلكتروني لنظام توكلنا، وسوف نوضح لكم رابط تسجيل دخول تطبيق توكلنا 2021 لجميع المواطنين بالمملكة سواء مواطن أو وافد.

رابط تسجيل دخول تطبيق توكلنا 2021

يتم تسجيل دخول تطبيق توكلنا من خلال الهاتف الجوال أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنظام توكلنا، والذي يتم من خلال بعض الخطوات التي تتم بالشكل التالي:

في حالة الدخول من الجوال، يتم اختيار متجر التطبيقات ثم التوجه الي تنزيل تطبيق توكلنا، ثم اختيار أيقونة التطبيق من داخل الجوال، ثم الدخول واختيار “حسابي”، وبعد الدخول يتم اختيار الخدمة التي يرغب بها كل فرد من خلال الخدمات المقدمة بالتطبيق.

في حالة الدخول من خلال الموقع الإلكتروني: من خلال البحث علي شبكة بحث جوجل علي موقع توكلنا الإلكتروني، ثم الدخول علي الموقع، ثم اختيار تسجيل الدخول من الاختيارات الإلكترونية المتوفرة بالموقع، ثم الدخول من خلال اسم المستخدم وهو رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة الخاص بالمقيم، ثم إدراج رمز التحقق في المكان المحدد له، ثم الضغط علي تسجيل دخول تطبيق توكلنا.

ما هي طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا؟

وضح البرنامج الخاص بتوكلنا عبر توتير بعض الخطوات التي من خلالها يتم التسجيل في تطبيق توكلنا سواء من خلال جوال المستخدم أو عبر موقع التطبيق، ويتم التسجيل بالخطوات التالية: