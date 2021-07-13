خطوات اخراج أضحية إلكترونية من خلال منصة إحسان الخيرية لعام 2021، مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1442، ومع بداية العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وفتح باب التسابق بين المحسنين في العمل الخيري، أطلقت منصة إحسان الخيرية برنامج خاص بالأضاحي يدعى ببرنامج “الأضاحى” يقوم بتجميع كافة الأضاحي من المتبرعين وإعادة توزيعها على جميع الأسر المحتاجة والمستحقين داخل المملكة، ويعمل البرنامج أيضاً على تقديم الأضاحي للراغبين في الحصول على أضحية، وما يمكن قوله هو أن كل ذلك يتم عن طريق أن يُوكل المُتبرع أو المُضحي المنصة الخيرية بعمل كافة إجراءات الضحية من ذبح وتوزيع وخلافه.

منصة إحسان الخيرية

تقدم منصة إحسان الخيرية العديد من الخدمات الإلكترونية، ومن ضمن تلك الخدمات برنامج الأضاحي، الذي تتعهد فيه المنصة على ذبح الأضاحي وتوزيعها على من يستحقون كم أشارنا سابقاً، فهي تقوم بنسك أداء الأضحية بالنيابة عن المُضحي الذي يجهل الطرق الصحيحة في ذبح وتوزيع الأضحية، ولقد اعلنت المنصة بأنها تقدم جميع الخدمات الخاصة بذبح الأضحية بأسعار رمزية تبدء من 799 ريال سعودي.

خطوات إخراج أضحية من منصة إحسان الخيرية لعام 2021

الدخول الإلكتروني على منصة إحسان الخيرية

النقر على خانة قائمة ذات ثلاثة أشرط

اختيار الأضاحي من القائمة

الخيار بين (هدى، أضحية، صدقة، فدية)

تسجيل القيمة المادية لشراء الأضحية مع اختيار وسيلة الدفع

سوف تصل إليك رسالة عبر هاتف الجوال SMS، تؤكد على نجاح العملية.

منصة إحسان برنامج الأضاحي

منصة إحسان هي منصة إلكترونية سعودية، الهدف من إنشائها هو العمل الخيري، وتعظيم دوره وكذلك النهوض بالعمل الإنساني وكل ذلك يتم من خلال باقة من الخدمات الإلكترونية، وذلك عن طريق استثمار البيانات والذكاء الأصطناعي، وهذا كله من خلال الشركات الفاعلة في جميع القطاعات العاملة داخل المملكة العربية السعودية كالقطاع العام والخاص وأيضاً القطاع الغير ربحي، ومنذ عام 1441 تم التصديق بالموافقة على إنشاء تلك المنصة وتوظيفها في مد يد العون والمساعدة لجميع الفئات الأشد إحتياج داخل المملكة، ويعتبر برنامج إحسان يمثل الرؤية المستقبلية للمملكة في عام 2030.