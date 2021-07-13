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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في السعودية 2021. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 2021. تلك المناسبة السعيد على قلب مسلم ومسلمه في شتى بقاع الأرض من مشارقها إلى مغربها. لأن هذا اليوم هو التضحية ويوم الوفاء والفداء. حيث يضحي المسلمين في كل بقاع الأرض اقتداء بنبينا محمد صلي الله عليه وسلم.

ففي يوم عيد الأضحى المبارك. نتذكر نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. حينما هم بذبح أبنه سيدنا إسماعيل جد نبينا محمد صلي الله عليه وسلم، تنفيذا لرؤيا راءها في المنام. بأن الله يأمره بذبح ابنه إسماعيل، ولأن رؤيا الانبياء وحي من الله عز وجل. يجب تنفيذه. فبعد أن استيقظ سيدنا إبراهيم من منامه. سارع إلى تنفيذ أمر الله عز وجل دون تردد. إلا أن الله قد فداه بكبش فقام نبي الله إبراهيم بذبح الكبش تقرباً إلى الله عز وجل. ولإحياء تلك القصة يقوم المسلمين في شتى بقاع الأرض بالتضحية في اليوم العاشر من شهر ذو الحجة كل عام بذبح (بقره، خروف. ناقه، شاه) وذلك طاعة لله عز وجل وتقرباً منه، حيث يتم توزيع لحم الأضحية على الفقراء والأقارب والمحتاجين.

توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في السعودية 2021

أعلنت المملكة العربية السعودية بأن يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021، هو يوم وقفه عرفات، وأن أول أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021، ولهذا أعلنت وزارة الشؤن الإسلامية في المملكة عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2021 في المملكة وذلك كالتالي:-

ستقام صلاة عيد الأضحى المبارك في المملكة وفقاً للبيان الصادر من وزارة الشؤون الإسلامية في مصليات الأعياد والمساجد الإضافية والجوامع التي تقام فيها صلاة الجمعة من كل أسبوع، على أن يكون موعد إقامتها بعد شروق الشمس بنحو 15 دقيقة في كل مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

وعيد الأضحى المبارك له مسميات عديدة فهو يسمي بالعيد الكبير في فلسطين والأردن ومصر ولبنان والمغرب وتونس والعراق وليبيا والجزائر، بينما يسمي في دولة البحرين باسم عيد الحجاج، وفي إيران يسمي عيد القربان، بينما يسمي في عدد من الدول الأخرى بعيد النحر.