رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442 edu.moe.gov.sa

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عمر شويل - جدة يعتبر نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد واحد من أهم الخدمات العديدة التي يقدمها نظام فارس الخاص بالموارد البشرية، حيث يضم مجموعة كبيرة من الخدمات التي تمكن كل من المعلم والعامل والادارى والمستخدم أيضا من الحصول على أي خدمة داخل نظام فارس بسهولة وعبر استخدام الهاتف المحمول الخاص به أو جهاز الحاسب الآلي، حيث يستطيعون أخذ جميع الموافقات من خلال نظام فارس آلياً عن طريق الإنترنت وهم جالسين بالمنزل دون الذهاب إلى الإدارة والمصالح الحكومية، ويأتي هذا ضمن رؤية الحكومة بالمملكة العربية السعودية لتجنب الزحام وحفاظاً علي المواطنين بعد ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت الحكومة السعودية أنه بحلول عام 2030 ستتحول جميع المصالح الحكومية بالمملكة من النظام الروتيني البحت إلى النظام الإلكتروني، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني على نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد.

نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 2021 edu.moe.gov.sa

يضم نظام فارس الخدمة الذاتية مجموعة مختلفة من الخدمات سواء للمدير أو للموظف وسوف نعرض لكم كل هذا الخدمات في السطور التالية:

الخدمات المتاحة للمدير بنظام فارس الخدمة الذاتية

يستطيع المدير معرفة طلبات جميع الموظفين لديه، كما يمكنه الاستعلام عن أي شيء ولكن أولا يجب أن يكون أتم التسجيل في نظام فارس، وتنقسم هذه الخدمات إلى:

الطلبات مثل:

رفع مباشر لموظف بسبب إجازة

طلب بدل لموظف

إبلاغ غياب موظف

الاستعلامات مثل:

استعلام عن الموظفين

استعلام عن طلبات الموظفين

الخدمات المتاحة للموظف بنظام فارس الخدمة الذاتية

يستطيع الموظف الاستفادة بالكثير من الخدمات التالية وهي:

الطلبات مثل:

طلبات الإجازات

إبلاغ مباشرة بعد إجازة

طلبات البدلات

طلب قطع إجازة

طلب تمديد إجازة

طلب تعديل مدة إجازة

طلب إلغاء إجازة

طلب تعديل بداية إجازة

طلب تقاعد

الاستعلامات مثل:

كشف الرواتب

البيانات الأساسية للموظف

بيان السجل التاريخي للموظف

بيان خارج الدوام

بيان الانتدابات

الطلبات المعلقة

طريقة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد

يمكن لجميع العاملين بوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن طريق نظام فارس الخدمة الذاتية على أسماء التي تم ترقيتهم بسهولة عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد الإلكترونية. بعد ذلك يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح. يوجد صورة بها رمز التحقق يجب كتابته بشكل صحيح أيضا. يتم النقر على تسجيل الدخول. ستظهر العديد من الخدمات، يتم اختيار الخدمة المطلوبة. أخيرا يتم الضغط على كلمة استعلام لكي تظهر كل البيانات الخاصة بالمستخدم.

مميزات نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442

نظام فارس للخدمة الذاتية هو نظام إلكتروني متاح لجميع الإداريين والمعلمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يحتوي نظام فارس على العديد من المزايا والتي من ضمنها المزايا التالية:

يستطيع جميع المعلمين متابعة وعرض كافة البيانات الشخصية الخاصة بهم. موقع نظام فارس هو موقع متاح مجاناً للجميع ويمكن الدخول عليه بواسطة الإنترنت. يحتوي نظام فارس على كافة الأمور المتعلقة بالتربويين داخل المملكة، مثل متابعة الراتب الشهري وكذلك المكافأة، كما يمكن معرفة إجمالي رصيد الإجازات والمتبقي منها. يمكن للمعلم طلب إجازة والحصول عليها دون الحاجة للذهاب للمدير المباشر والروتين التقليدي السابق. يشتمل نظام فارس على عرض جميع السجلات الخاص بالموظفين، بالإضافة إلى العديد من الخدمات المتاحة داخل الموقع الإلكتروني الخاص بنظام فارس.

خدمات نظام فارس الخدمة الذاتية للموظف

كشف الراتب

طلب إجازة

طلبات النقل

إبلاغ غياب الموظف

طلب البدلات

خطوات خدمة كشف الراتب نظام فارس

يستطيع أي موظف الاستعلام عن تفاصيل الراتب الخاص به عن طريق نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد من خلال إتباع الخطوات التي يجب القيام بها وهي:

يجب أولا الدخول على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني لنظام فارس، ومن ثم يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، وبعد ذلك يتم الضغط على تسجيل الدخول. بعد ذلك يتم الدخول على القائمة الخاصة بالطلبات ويتم النقر على (صلاحية الخدمة الذاتية للموظف) ثم يتم الرجوع مرة أخرى والضغط على (قائمة الطلبات) ومن ثم نضغط على كلمة تعريف راتب. سوف ستظهر قائمة جديدة وهي قائمة التي تحتوي على الاستعلام عن كشف الراتب، وبيان السجل التاريخي للموضف، والانتدابات والعديد من الاستعلامات. يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة ثم يتم النقر على تحميل التعريف كما بالصور.

خدمة طلب إجازة بنظام فارس الخدمة الذاتية

يستطيع جميع المعلمين والإداريين بقطاع التعليم السعودي تقديم طلب إجازة بسهولة من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية، بإتباع الخطوات التالية:

يجب أولا الدخول على موقع منصة نظام فارس الإلكتروني، ويتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. من خلال الصفحة الرئيسية يتم الدخول على صلاحية الخدمة الذاتية للموظف. يجب اختيار خدمةالإجازات، وبعد ذلك نقوم بالنقر على طلب إجازة. ستظهر لك صفحة جديدة بها خانات يجب إدخالها مثل: نوع الإجازة، تاريخ بداية ونهاية الإجازة، ثم يجب الضغط على التالي. ستظهر قائمة أخرى بها جميع بيانات الإجازة المطلوب، في حالة كانت هذه المعلومات صحيحة نقوم بالضغط على التالي. بعد ذلك سينتقل بك الموقع إلى قائمة الاعتماد حيث يتم إضافة المدير المعتمد للإجازة، ثم يتم الضغط على تقدم الطلب. أخيرا يتم الانتظار لحين قبول المدير على طلب الإجازة.

خطوات طلب إجازة اضطرارية بنظام فارس

يستطيع الموظف طلب إجازة اضطرارية من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية عن طريق إتباع الخطوات التالية:

يجب تسجيل الدخول وبعد ذلك الانتقال إلى الصفحة الرئيسية، ويتم النقر على (صلاحية الخدمة الذاتية للموظف)، بعد ذلك يتم (اختيار الطلبات)، والضغط على اختيار طلبات الإجازة. سينتقل بك النظام إلى صفحة جديد بها اختيار طلب إجازة الذي يتم الضغط عليه. يتم إدخال نوع الإجازة، ومدة الإجازة، وتاريخ بداية ونهاية الإجازة، بعد ذلك يجب النقر على اختيار احتساب المدة، للتأكد من (مدة الإجازة) بشكل صحيح. بعد ذلك نقوم بالنقر على أيقونة (التالي)، وسوف تظهر لك صفحة أخرى بها كل التفاصيل الخاصة بطلب الإجازة. نقوم بالنقر على أيقونة (تنفيذ)، لكي يتم إرسال طلب الإجازة إلى المدير المسؤول.

خطوات طلب إجازة مرضية بنظام فارس

يمكن رفع طلب إجازة مرضية في نظام فارس من خلال إتباع الخطوات التالية:

يجب إتباع نفس الخطوة الأولى الخاصة بطلب إجازة اضطرارية. بعد ذلك ستظهر صفحة طلب إجازة. يتم الضغط على (إجازة مرضية) من أيقونة نوع الإجازة، ومن ثم تحديد مدة الإجازة المطلوب، ثم نقوم بالضغط على (احتساب المدة) لكي تظهر لنا مدة الإجازة الصحيحة، للعلم توجد بيانات أخري غير مهمة لا داعي لكتابتها. بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة (إضافة مرفق) أسفل الصفحة، ستظهر صفحة أخرى ليتم إرفاق الملف الطبي الخاص بك والموجود مسبقا على جهازك المحمول أو الحاسب الآلي ثم يتم الضغط على (تطبيق). يتم الضغط على أيقونة التالي بعد إرفاق الملف الخاص بك، ليتم إرسال طلب الإجازة المرضية بنجاح. أخيرا سينتقل بك الموقع إلى صفحة جديد بها كل تفاصيل الإجازة يتم الضغط على أيقونة (تنفيذ) لإرسال طلب الإجازة المرضية.

ملاحظة هامة: في حالة عدم إرسال طلب الإجازة وطلب منك إرفاق الخطة التراكمية، بتقوم بإرسال جميع أرقام السجلات المدنية للموظف المختص بشؤون العالمين.

نظام فارس طلب قطع إجازة

يمكن رفع طلب قطع الإجازة الخاص بالموظفين داخل القطاع التعليمية بالمملكة من خلال إتباع هذه الخطوات:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بنظام فارس ثم اختيار صلاحية الخدمة الذاتية للموظف. الضغط على الإجازات بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة قطع إجازة، لينتقل بك الموقع إلى صفحة جديد، يتم الضغط على كلمة إضافة. ستظهر صفحة بها بيانات خاصة بك لابد من إدخالها بشكل صحيح ثم يتم الضغط على أيقونة تطبيق الموجودة أسفل الصفحة. لينتقل بك الموقع مرة أخرى إلى صفحة تحتوي على جدول به جميع بيانات قطع الإجازات، تقوم بالضغط على كلمة التالي. لتظهر صفحة جديدة خاصة ببيانات قطع إجازة. نقوم بالنقر على كلمة تنفيذ، ليتم إرسال الطلب إلى المدير المختص.

طلب تمديد إجازة عبر نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد

لطلب تمديد إجازة عبر الخدمة الذاتية لنظام فارس يرجى اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الصفحة الرئيسية لموقع نظام فارس ثم سجيل الدخول. يتم الضغط على الخدمة الذاتية للموظف ثم اطلب إجازة ثم انقر فوق أيقونة تمديد إجازة. ستظهر صفحة جديدة ستجد بها قرار تمديد إجازة، يتم الضغط فوق أيقونة “إضافة”. املأ المعلومات التي ستظهر بالصفحة ثم انقر فوق “تطبيق” في النهاية. سيظهر نموذج يحتوي على جميع معلومات قرار تمديد الإجازة ثم قم بالتمرير إلى أسفل، ثم انقر فوق “التالي”. سينقلك الموقع إلى صفحة أخرى يوجد أدناه كملة مرفقات، من خلالها يتم إرفاق أي مستندات تخص تمديد الإجازة عن طريق النقر فوق “إضافة” ثم تحديد المرفق من جهاز الحاسب الآلي الخاص بك. بعد رفع المرفق بالموقع انقر فوق كلمة “تنفيذ” الموجودة أسفل الصفحة، وستظهر رسالة تأكيد تشير إلى إرسال طلبك إلى المسؤول بنجاح.

طلب إلغاء إجازة نظام فارس الخدمة الذاتية

يستطيع الموظفين حذف أيام الإجازة عن طريق نظام فارس الخدمة الذاتية وفق الخطوات التالية:

اتبع الخطوات السابقة حتى تصل إلى أيقونة إجازة، وانقر على جملة ( طلب حذف الإجازة المعلقة عند المدير المباشر ). سيأخذك النظام إلى صفحة جديدة انقر فوق كلمة ( إضافة ). سوف تجد تفاصيل الإجازة التي تريد حذفها ثم أنقر على علامة المكبر كما بالشكل التالي. سترى نموذج قصير به كلمة ( اختيار السريع ) انقر فوقها. سترى نوع الإجازة التي تريد حذفها انقر فوق ( تطبيق ). ستظهر صفحة جديدة وهي صفحة تطلب حذف الإجازات المعلقة التي عند المدير المباشر لك، انقر فوق ( التالي ). أخيرا بعد ظهور الصفحة الجديدة أنقر على ( تنفيذ ) بعد ذلك سيتم إرسال الطلب الخص بك إلى المدير لحذف الإجازة. بعد النقر فوق تنفيذ سيتم عرض رسالة لك تؤكد إرسال الطلب إلى المدير بنجاح.

الاستعلام عن سجل إجازة عبر نظام فارس الخدمة الذاتية

يمكنك من خلال الخطوات البسيطة القادمة معرفة سجل الإجازة الخاصة بكل:

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وقم بتسجيل الدخول إلى موقع نظام فارس كالمعتاد، ثم من خلال الصفحة الرئيسية للنظام أضغط فوق رمز ( صلاحية الخدمة الذاتية للموظف ). اضغط فوق ( قائمة الاستعلام ) ثم انقر فوق ( بيان السجل التاريخي للموظف ). سيتم عرض قائمة جديدة لك انقر فوق خيار ( الإجازات ). سيعرض لك الموقع سجل به جميع الإجازات التي يأخذها الموظفون سواء كانت إجازة طارئة أو إجازة استثنائية أو إجازة مرضية أو إجازات أخرى يأخذها الموظفون في قسم التعليم.

الاستعلام عن بيان السجل التاريخي للموظف عبر نظام فارس

نقوم بالدخول إلى رابط نظام فارس لكي تظهر لنا الصفحة الرئيسية للنظام. يتم الضغط قم بالتوجالضغط على إيقونة ( صلاحية الخدمة الذاتية للموضف ) ثم قم بالنقر على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن الطلبات المعلقة. من خلال قائمة الاستعلامات نقوم الضغط على ( بيان السجل التاريخي للموظف ). بعد ذلك سينتقل بك الموقع إلى صفحة جديدة تحتوي على مجموعة من البيانات الخاصة بالموظف والذي من ضمنها تاريخ السجل التاريخي للموظف وهو المراد البحث عنه، سنجد أسفل الصفحة تاريخ بداية العمل للموظف وكذلك الوظيفة التي شغلها الموظف وأيضا سنجد المرتبة والكثير من المعلومات والبيانات الخاصة بالسجل التاريخي للموظف.

خطوات تعريف الراتب عبر نظام فارس الخدمة الذاتية

يستطيع الموظفين الاستعلام عن تعريف الراتب من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية بإتباع هذه الخطوات وهي:

الدخول على موقع نظام فارس للخدمة الذاتية. ثم نقوم تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. نقوم بالنقر على أيقونة (صلاحية الخدمة الذاتية للموظف). يتم الضغط على أيقونة (الرواتب و البدلات) ثم يتم الضغط على كلمة (تعريف الراتب). يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة، مع مراعاة تحديد نوع التعريف وكذلك نوع واسم الجهة المرسل إليها التعريف، وايضا يتم اختيار اللغة. اخيرا بعد كتابة البيانات نقوم بالضغط على أيقونة (تحميل التعريف) الموجودة أسفل الصفحة حتى يظهر لك نموذج تعريف الراتب الخاص بك.

إليكم فيديو شرح الاستعلام عن تعريف الراتب من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية

هل التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد مهم بالنسبة للموظفين؟

الإجابة هي نعم مهم وضروري حيث يستخدم العديد من المعلمين والإداريين التابعين لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية نظام فارس وذلك لمميزاته الكثيرة ومن أهمها:

استخدم الموقع مجانا: حيث يوفر الموقع خدمات نظام فارس والذي يمكن استخدامه من قبل جميع الموظفين في وزارة التعليم السعودي ولا يتطلب سوى اتصال بالإنترنت. خدمات متنوعة وفريدة: يحتاج موظفو المؤسسات التعليمية إلى الكثير من الخدمات ذات الجودة الشاملة، والأهم من ذلك معرفة الراتب الشهري والتحقق من رصيد الإجازات كل هذه يمكن معرفتها من خلال الموقع. التحقق من البيانات الشخصية لجميع الموظفين. التخلي عن الطرق التقليدية: لا يحتاج الموظفون إلى اتباع الأساليب التقليدية للحصول على الموافقة على الإجازة بعد استخدامهم لنظام فارس الخدمة الذاتية. عرض سجلات الموظفين بسهولة.

نظام فارس الخدمة الذاتية لتعريف الراتب

يعتبر تعريف الراتب نظام فرعي من نظام فارس للموارد البشرية، حيث يضم نظام فارس مجموعة كبيرة من الخدمات التي يمكنها تفسير طلب تعريفات الراتب، سواء كان الراتب خاص بالمدرسين أو الإداريين أو جميع العاملين داخل قطاع وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية.

نظام فارس للخدمة الذاتية تحديث البيانات لجميع الموظفين

أوضحت وزارة التربية والتعليم بلمملكة العربية السعودية أن يمكن لجميع الموظفين والإداريين المستوفين لشروط الترقية الدخول إلى موقع فارس للخدمة الذاتية لتحديث بياناتهم، وتم تمديد فترة التسجيل لذلك أنه يمكن لجميع الموظفين السماح للمسؤولين بالتقدم للحصول على بيانات التحديثات.