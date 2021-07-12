طريقة شراء الأضاحي من تطبيق أضاحي وآلية الإلغاء

شراء الأضاحي من تطبيق أضاحي من أكثر ما يتم البحث عنه داخل المملكة العربية السعودية حيث يعتبر أفضل تطبيق أضاحي يتم إدارته من قبل البنك الإسلامي حيث يوفر التطبيق على المواطنين والمقيمين وكذلك حجاج بيت الله الحرام الذهاب إلى المجازر واختيار الذبحة فيقوم التطبيق بتوفير أضاحي العيد وذبحها إلى جانب تقديم خدمة سداد أضاحي وتوزيعها على الفقراء من داخل المملكة وكذلك الدول الفقيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شراء الأضاحي من تطبيق أضاحي.

شراء الأضاحي من تطبيق أضاحي

يمكن شراء الأضاحي من تطبيق أضاحي وحجزها إلكترونيًا من خلال إتباع بعض الخطوات الميسرة وهي:

يقوم الراغب في الأضحية بالتوجه إلى موقع مشروع المملكة للإفادة من الأضاحي الإلكتروني.

يقوم بعد ذلك الفرد باختيار كلمة شراء نسك لتظهر أمامه بعض الاختيارات أما هدي أو صدقة أو عقيقة أو فدية.

بعد اختيار النسك المراد الحصول عليه يتم اختيار العدد.

بمجر أن يقوم الفرد بتحديد عدد الأضاحي يظهر أمامه مباشرة قيمة الأضاحي المطلوب سدادها.

يقوم بعد ذلك المستخدم بالضغط على كلمة الدفع ومن ثم يظهر له بعض الخانات لكتابة الاسم ورقم الجوال وكذلك البريد الإلكتروني.

بعد ذلك يتم تحديد طريقة الدفع من خلال الطرق المتوفرة بالموقع.

يقوم بعد ذلك بإدخال بيانات البطاقة وإتباع التعليمات لحين الانتهاء من سداد قيمة النسك وإرسال رسالة على الجوال المسجل تفيد بنجاح السداد وحجز الأضحية.

طريقة إلغاء الشراء في موقع أضاحي

أتاح موقع أضاحي إمكانية إلغاء الشراء في حالة رغبة العميل في ذلك ويتم عن طريق الخطوات التالية: