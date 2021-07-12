نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تقديم اعتراض على مخالفة لبس الكمامة عبر منصة أبشر في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم كيفية اعتراض على مخالفة كمام عبر منصة أبشر absher.sa، حيث تعد هذه الخدمة من أفضل وأهم الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية إلى جميع المواطنين والوافدين أيضا، حيث تسعى حكومة المملكة إلى توفير المزيد من الخدمات الإلكترونية التي تساعد على إنجاز المهام والاستعلام عن جميع المعلومات بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى الذهاب لأحد أماكن العمل الرسمية، وكان ذلك وفقاً لرؤية المملكة في عام 2030، كذلك كانت هذه الخدمات لحماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.
مخالفة الكمام بالسعودية
مخالفة الكمام في المملكة العربية السعودية هي مخالفة يتم فرضها على المواطنين والمقيمين الذين لا يلتزمون بلبس الكمامة التي تغطي الأنف والفم أثناء الخرج المنزل، وأيضا في أوقات التجول في الأماكن المزدحمة والأماكن العامة، ومن الجدير بالذكر أن قيمة هذه المخالفة تصل إلى ألف ريال سعودي، مع العلم أنه يتم مضاعفة قيمة الغرامة في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية وإغلاق المؤسسة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كما يتم مضاعفة الغرامة في المرة الثالثة وإغلاق المؤسسة مدة لا تقل عن ستة أشهر، كما يتم إحالة المسؤول إلى النيابة العامة للتحقيق معه.
كما أنه توجد عقوبة لمنشآت القطاع الخاص عند إدخال الغير ملتزمين بالإجراءات وعدم وضع مقياس الحرارة داخل المواقع. وتكون العقوبة 10 آلاف ريال لمخالفة الكمامة لأول مرة، في المرة الثانية يتم مضاعفة العقوبة مع الإغلاق لمدة 3 أشهر، في المرة الثالثة يتم مضافة العقوبة مع الإغلاق لمدة 6 أشهر وإحالة المسؤول للنيابة.
تقديم اعتراض على مخالفة لبس الكمامة عبر منصة أبشر
يتم تحديد الطريقة المناسبة للاعتراض على مخالفة الكمام في السعودية من خلال منصة أبشر الإلكترونية، ويتم ذلك من خلال القيام بخطوات بسيطة. وعن طريق إتباع الخطوات التالية:-
- يتم الدخول إلى منصة أبشر السعودية الإلكترونية.
- ثم يتم تسجيل الدخول إلى المنصة، من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- ثم النقر على خانة خدماتي.
- بعد ذلك يتم اختيار الخانة الخاصة بالخدمات العامة.
- والآن يجب النقر على الرسائل والطلبات.
- ثم النقر على الجملة التالية (لجنة تظلم من قرارات مخالفة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا).
- ويتم الآن كتابة جميع البيانات المطلوبة في الخانة المخصصة لها، والتأكد من صحتها.
- وأخيراً يتم الضغط على إرسال الطلب.
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