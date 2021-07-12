نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسقاط قرض الراجحي وشروطه والمستندات المطلوبة للحصول على إعفاء من البنك في المقال التالي

عمر شويل - جدة إسقاط قرض الراجحي هي احد اهم الخدمات التي يبحث عليها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يكون القرض الذي تمنحه الكثير من البنوك في السعودية بمثابة طوق النجاة للكثير من الأشخاص الذين يمرون بتعثرات مالية باختلاف أشكالها، ويعتبر بنك الراجحي احد اهم القلاع الاقتصادية وتنتشر في فروع بنك الراجحي في جميع أنحاء المملكة التي يلجئ إليها الكثير من الأشخاص لتحسين أوضاعهم المالية، ولكن في بعض الأحيان يسعى البعض في الحصول علي خدمة إسقاط قرض الراجحي التي تم اقتراضها لتحسين الأوضاع المالية لهؤلاء الأشخاص ولكن تحدث أشياء تمنعهم من سداد باقي أقساط هذه القروض من التعثرات المالية أو فشل المشاريع الخاصة بهم أو في حالة الوفاة للشخص المقترض، وفي هذه الوقت يقدم العميل طلب اسقاط أو إعفاء من تسديد المديونات المستحقة عليه، وفي السطور التالية سوف نشرح كافة الأشياء المتعلقة بهذا الأمر من شروط الإعفاء ونموذج اسقاط بقي الأقساط.

إسقاط الإقساط المتبقية للبنك

ويعمل مصرف الراجحي علي تمويل جميع الأشخاص المستحقين للتمويل فضلا عن تأمين الكثير من المشاريع الاقتصادية في السعودية، حيث يعمل البنك علي الكثير من برنامج تمويلي مثل البرنامج العقاري والتمويل الشخصي وتمويل المؤسسات وغيرها من أشكال القروض التي منحها مصرف الراجحي التي أصبح احد الأساسيات لدي البعض، كما يمنح المصرف هذه القروض المختلفة تحت مظلة أحكام الشريعة الإسلامية ويعتبر هذا من المزايا التي يقدمها البنك، ويكون الهدف الأساسي هو التنمية المستدامة للأشخاص والمؤسسات، كما أن بنك التسليف والادخار السعودي هو الأول ومن كان له السبق في خدمة إعفاء العملاء المتعثرين وإنشاء رابط خاص لتقديم طلب إعفاء من قروض بنك التسليف ولكن هذا يأتي ضمن شروط وقوانين وضعها كلا البنكين التسليف وأيضا بنك الراجحي، وحتي أن يسقط المتبقي علي العميل من باقي إقساط لابد أن يتم تقديم نموذج طلب الإعفاء من قرض من مصرف الراجحي والذي سوف نطلعكم علي متطلباته في السطور التالية.

شروط عدم تحصيل قسط من البنك

ولا توجد كثير من معلومات الإعفاء من تسديد الإقساط المتبقية علي المواطنين في بنك الراجحي، حيث يبحث الكثير علي هذه الخدمة وخصوصا الأشخاص المتعثرين في الدفع أو المتوفين أو أصابهم العجز لأنهم لا يعلمون أن المبالغ المتبقي علي المتوفى علي سبيل المثال يتم إسقاطه ولكن يجب أن تتوافر بعض البنود الهامة وهي:

إذا توفي صاحب القرض لا قدر الله. إذا تعرض صاحب القرض على حادق قد نتج عنه عجزه وعدم قدرته على العمل يسقط عنه القرض، أو عند تعرض بفشل بأي عضو من أعضاء الجسم.

هذه الحالات يمنح بنك الراجحي للأهل إعفاء كامل عن القيام بسداد مديونية القرض إسقاط قرض الراجحي، وهذه من ضمن التأمينات التكافلية المجانية المتوفرة لدى كافة العملاء عند الحصول على قرض.

ولكن يوجد حالات اخري لأيتم فيها الإعفاء من تسديد باقي الإقساط للمتوفى ويجب الإستعلام عنها مثل:

في حالة الوفاة لعميل منتحر. عند تناوله مواد مخدرة أو كحول. إذا أصيب أثناء التدريبات الرياضية. في حالة الوفاة بسبب الأسلحة.

خطوات اسقاط من قرض بنك الراجحي

يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمصرف الراجحي، أو التطبيق الخاص به على الهاتف المحمول.

يتم الدخول للقائمة الرئيسية والنقر على التمويل ويتم تحديد نوع القرض إذا كان شخصي أو للتمويل سيارات أو عقاري.

ثم يتم الضغط على تعبئة نموذج الطلب.

بإمكانك الاستعانة بحاسبة التمويل حتى تتعرف على قيمة الأقساط المتبقية وتقديم طلب اعفاء عنها.

كما أنه بإمكانك التوجه لأقرب فرع من فروع بنك الراجحي لتقديم طلبك كم خلالها.

المستندات المطلوبة للحصول على إعفاء من البنك

لابد من توافر عدد من الأوراق والمستندات الموثق للبنك ويقوم العميل بتقديم هذه الأوراق لحصول حتي يتم التنازل عن باقي الإقساط وهذه الأوراق هي كما يلي:

صورة طبق الأصل من شهادة العجز الكلي للعميل، أو صورة طبق الأصل من شهادة الوفاة له.

الأوراق الخاصة برقم العقد وتاريخه.

إحضار الإخطار الخاص برقم الحفيظة.

وفي حال كون العميل شركة أو مؤسسة فلابد من تسجيل كافة البيانات الخاصة بهم بشكل سليم وتقديمها مع باقي الأوراق.

الجدير بذكر أن بنك الراجحي يقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية بدون أي مقابل سواء للمواطن أو المقيم مثل دفع رسوم تجديد الإقامة لأنها تأتي ضمن أولويات الصالح العام للعميل وتوفير أيام من التنقل بين مكاتب الإدارات المختلفة في البنك كما تتيح هذه الخدمات سهولة أنجاز اكثر من خدمة يتطلبها العميل في وقت بسيط بكل يسر ومن أهم هذة خدمة الاستعلام عن الأقساط المتبقية في بنك الراجحي، كما يقدم البنك العديد من أشكال طرق التمويل وتكون فوائد هذه القروض خاضعة لإحكام الشريعة الإسلامية كما ذكرنا من قبل.