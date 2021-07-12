أسرع قرض شخصي في المملكة بقيمة 5000 ريال سعودي ويُصرف فوراً عند التقديم

تقدم منصة سلفة السعودية تمويل شخصي ولا يحتاج الي تحويل الراتب، وتعتبر منصة سلفة من أشهر وأفضل المنصات الالكترونية حيث أنها أول منصة في السعودية مصرحة من البنك المركزي السعودي، وتقدم المنصة لعملائها أفضل التمويلات بطريقة سهلة وميسرة في خلال دقائق قليلة بمجرد التقديم علي الطلب إلكترونيا وتوافر الشروط يتم الموافقة علي الطلب في خلال 15 دقيقة، وسوف نقدم لكم الشروط المطلوبة من منصة سلفة.

شروط الحصول علي تمويل شخصي من منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية

توفر منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي بدون تحويل الراتب، والتمويل متوفر للسعوديين فقط ولكن بشروط تحددها منصة سلفة، بشروط ميسرة وسهلة تناسب الراتب الشهري للعميل، ويبدأ مبلغ التمويل كحد أدني 1000 ريال سعودي ويصل الي 5000 ريال سعودي كحد أقصي، والشروط كالتالي.

لا بد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وغير متوفر للجنسيات الأخري. يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماَ، ولا يتجاوز عمره عن 60 عاماَ. تمويل منصة سلفة بدون تحويل الراتب الشهري يصل الي 5000 ريال سعودي كحد أقصي. أن لا تقل فترة العمل لعمال القطاع الحكومي عن ثلاثة أشهر، ولعمال القطاع الخاص عن 6 أشهر، ولا بد أن يكون المتقدم علي رأس العمل. لا بد أن يكون الراتب الشهري للمتقدم لا يقل عن 4000 ريال سعودي. يتم تحديد سعر الفائدة بشكل فردي فهو يختلف بعدة أسباب منها، تاريخ طلب التمويل، السجل الائتماني للمتقدم، نسبة الأمان الوظيفي.00000 لا بد من توافر الشروط وتقديم الوراق والمستندات المطلوبة من منصة سلفة حتي يتم الموافقة علي الطلب.

كيفية التقديم لطلب التمويل الشخصي من منصة سلفة

يمكن التقديم علي تمويل فوري وسريع من منصة سلفة الإلكترونية، ولكن بأتباع الخطوات.