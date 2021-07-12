طريقة شحن زين مسبقة الدفع من الراجحي مباشر أفراد

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شحن زين مسبقة الدفع من أهم الخدمات التي يوفرها مصرف الراجحي لعملائه وقد وفر طريقة شحن زين مسبقة الدفع من الراجحي للتسهيل عليهم حيث يقوم البنك بتقديم الكثير من الخدمات المتميزة لعملائه سواء عن طريق مباشر الراجحي للأفراد أو عن طريق الصراف الآلي فيقوم البنك بتوفير إمكانية شحن الرصيد عن طريق مباشر الراجحي أو تفعيل الشراء عبر الإنترنت الراجحي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة شحن زين مسبقة الدفع من الراجحي.
طريقة شحن زين مسبقة الدفع من الراجحي
تعد طريقة شحن زين مسبقة الدفع من الراجحي من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها ويتم الشحن عن طريق الخدمات المصرفية المتعددة لمصرف الراجحي ولشحن باقات زين مسبقة الدفع يتم المرور بالخطوات التالية:
- يقوم المستخدم بالدخول إلى صفحة ماي زين، ومن ثم يتم اختيار كلمة شحن الرصيد.
- يطلب بعد ذلك الموقع من المستخدم كتابة رقم الجوال المراد شحن الرصيد إليه أو يمكن أيضًا كتابة رقم الشريحة.
- بعد الانتهاء من كتابة رقم الشريحة يتم كتابة رقم الهوية الوطنية للمستخدم في حالة كونه سعودي أو رقم الإقامة للمقيمين.
- يقوم بعد ذلك العميل بكتابة قيمة الرصيد المراد الحصول عليه لتظهر أمامه كامل القيمة المقرر سدادها مضافًا إليها قيمة الضريبة.
- يطلب بعد ذلك الموقع من العميل الاختيار بين طرق الدفع سواء باستخدام فيزا أو ماستر كارد أو أن يقوم العميل بإدخال رقم بطاقة ائتمانية لتقسيط قيمة الرصيد.
- يطلب بعد ذلك الموقع من العميل إدخال البريد الإلكتروني الخاص به ومن ثم يتم طلب بيانات البطاقة المراد السداد من خلالها.
- فور الانتهاء من السداد يتم إرسال رسالة للعميل تفيد بخصم قيمة الشحن من الحساب الخاص به.
طريقة شحن الرصيد عن طريق مباشر الراجحي
يمكن للعملاء من داخل مصرف الراجحي شحن الباقات المختلفة والرصيد الخاص بأرقامهم لأي من الشركات المتعددة للاتصالات داخل المملكة العربية السعودية ويتم ذلك عبر مباشر الأفراد كما يلي:
- يتم تسجيل الدخول إلى مباشر الأفراد.
- يقوم العميل بالتوجه إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية، ومن ثم يتم اختيار الشبكة المراد شحن الرصيد بها.
- يقوم بإدخال قيمة الرصيد المراد شحنه، ومن ثم يتم تحديد الحساب الخاص به والمراد الشحن من خلاله.
- يقوم بعد ذلك العميل بإتباع تعليمات مباشر الأفراد لحين الانتهاء من خصم قيمة الرصيد وتحويلها بنجاح إلى الجوال.
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