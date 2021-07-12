نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم دعم المواشي الموحد للاستعلام ورابط الدعم الإلكتروني 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم دعم المواشي من الخدمات التي توفرها وزارة البيئة والمياه والزراعة لكي يتمكن صغار مربي الماشية من التواصل مع الجهات المعنية في الدولة، والاستفسار وطلب الخدمات المميزة التي تتيحها الوزارة بهدف تنمية الاستثمار في هذا المجال، وتوفير منتجات اللحوم والألبان لكافة الشعب السعودي دون الحاجة إلى الاستيراد من الخارج.

رقم دعم المواشي المجاني

توفر وزارة الصحة العدم لكافة مربي المواشي من الناحية المادية والفنية إلى جانب الموارد المختلفة لتعزيز هذا الاستثمار الإيجابي والعمل على تنميته، ولهذا تتيح وزارة الزراعة والبيئة رقم مجاني لدعم المواشي وهو 8002472220.

حيث يمكن التواصل من خلال هذا الرقم للاستفسار عن خدمات دعم المواشي أو تقديم الشكاوى التي تساعد خدمة العملاء على حلها في أسرع وقت.

وزارة البيئة والمياه والزراعة تسجيل دخول

يتطلب الولوج إلى الخدمات الخاصة بوزارة الزراعة والبيئة أن يكون للشخص حساب على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، ويمكن التسجيل على الموقع بطريقة سهلة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع البوابة الإلكترونية للعمالة الزراعية.

الضغط على كلمة تسجيل.

إدراج البيانات الخاصة بك مثل رقم الهوية، تاريخ الميلاد الهجري والميلادي وغيرها من البيانات المطلوبة.

إدراج كلمة مرور مكونة من 8 أحرف وأرقام أو أكثر.

تحديد المحافظة والمنطقة التي يتم طلب الخدمة عليها.

إدراج اسم المتقدم باللغتين الإنجليزية والعربية.

إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم، رقم الهاتف وعنوان المنزل بالتفصيل.

الضغط على زر التسجيل لكي يتم اكتمال تسجيل الدخول إلى بوابة العمالة الزراعية.

استعلام عن دعم مربي المواشي بالسجل المدني

دائما ما يرغب المتقدمين لبرنامج دعم المواشي عن الاستعلام عن الطلبات الخاصة بهم، وقد وفرت الوزارة ذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، ويمكن الاستعلام عن برامج دعم المواشي من خلال اتباع الخطوات التالية: