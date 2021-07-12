طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي والاستفادة من 31 ألف ريال سعودي

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي، التي يبحث عنها الكثيرون من المواطنين في المملكة العربية السعودية للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي الذي يصل اكثر من 31 ألف ريال سعودي للأسرة السعودية، وفقا لعدة شروط ينبغي توافرها في الراغبين في التسجيل في الضمان الاجتماعي، حيث يصرف معاش الضمان الاجتماعي للمواطنين السعوديين ويستثني من ذلك بعض الحالات الخاصة التي نبرزها إليكم عبر الفقرات التالية من خلال موقعكم ثقفني.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي

يتمكن المواطنين من تنطبق عليهم الشروط والمعايير التقديم في الضمان الاجتماعي من خلال إتباع الخطوات التالية:



الدخول على الموقع الإلكتروني وزارة العمل. القيام بالضغط علي الخدمات الإلكترونية. اختيار الخدمات الإلكترونية للمنشآت. الضغط علي مستخدم جديد. تسجيل البيانات المطلوبة. الضغط علي كلمة التالي. تسجيل رقم الجوال. ثم النقر علي حفظ. ستصلك رسالة عبر هاتفك للتأكيد. يمكنك الآن التفعيل وإنهاء عمية التسجيل.

شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض المعايير لاستفادة الأسر السعودية من معاش الضمان الاجتماعي والذي شمل التالي:



يصرف معاش الضمان الاجتماعي للمواطنين السعوديين فقط، ويوجد حالات خاصة مثل زوجة المواطن السعودي والأرمل.

للمواطنين السعوديين فقط، ويوجد حالات خاصة مثل زوجة المواطن السعودي والأرمل. ينبغي للمستفيد من معاش الضمان الاجتماعي أن يكون موجود بالأراضي السعودية ومقيم بها اقامة دائمة، يسمح له فقط بالخروج من المملة 90 يوم.

يصرف معاش الضمان الاجتماعي لمن يعول أسرة.

لمن يعول أسرة. لا يصرف معاش الضمان الاجتماعي لمن هو في السجن أو دار الإيواء أو المقيم بالمؤسسات الخيرية التي تدعمها المملكة.

يصرف معاش الضمان الاجتماعي لمن لم يتجاوز عمرة 18 من الرجال، واذا كان بالتعليم الجامعي يسمح له بالصرف حتي يصل عمرة 26 عام.

يصرف معاش الضمان الاجتماعي للفتيات ما لم تتزوج أو لم تتوظف.

طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية الأليات علي أهمية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي والتي يمكنك اتباعها من خلال الخطوات التالية:



الدخول علي رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

. مراجعة وتغيير البيانات الجديدة وفقا للمستجدات التي طرات الفترة السابقة.

بعد تحديث بياناتك الشخصية يمكنك الآن الضغط علي حفظ.

الضغط علي إرسال الطلب.

المستندات المطلوب للتسجيل في الضمان الاجتماعي

صورة من بطاقة الهوية لم صار عمرة 18 عام.

الإقامة في نطاق خدمات المكتب.

تقديم أفاده طبية من احد المستشفيات.

دراسة الحالة عبر الزيارات الميدانية.

الفئات المستهدفة من الضمان الاجتماعي السعودي

يتمكن الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية الحصول علي الدعم المدي من الضمان الاجتماعي من خلال التسجيل وشملت هذه الفئات التالي:

من وصل إلى سن الشيخوخة من الرجال والنساء الذين غير قادرون علي العمل.

من أصاب لا قدر الله بالعجز أو الإعاقة.

الأرامل والمطلقات.

زوجة الغائب.

زوجة المفقود.

من ليس لهم عائل غير الله.

قيمة معاش الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية مستحقي مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي مبلغ يصل إلي 9400 ريال سعودي ويزيد المبلغ في حالة زيادة أي فرض أضافي بمقدار مائة ريال سعودي، بشرط أن لا تزيد عدد الأسرة عن 8 أشخاص أي اقصي مبلغ يصل ألية المستفيد 31100 ريال سعودي، لذا يجب علي كافة المواطنين من ينطبق عليهم المعايير استخدام طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي.



حيث أن الأسرة المكونة من 6 أفراد يصرف المعاش بقيمة 2420 ريال سعودي والمكونة من 5 أفراد يصرف المعاش بقيمة 2140 ريال سعودي، والأسرة المكونة من أربعة أفراد يصرف لها معاش بقيمة 1855 ريالاً سعودياً.

مواعيد صرف راتب الضمان الإجتماعي

فيما يستعد الكثيرون صرف رواتب الضمان الإجتماعي والمقرر له خلال الجدول الزمني المحدد لكل شهر ميلادي، حيث يتم صرف راتب الضمان الإجتماعي كالتالي:

في 1 رمضان 1442ه‍ يتم صرف راتب شهر ابريل 2021م.

في 1 شوال 1442ه‍ يتم صرف راتب شهر مايو 2021م.

في 29 ذي القعدة ه‍ يتم صرف راتب شهر يونيو 2021م.

في 1 ذي الحجة يتم صرف راتب شهر يوليو.

الإثنين الموافق 1 محرم 1443 الموافق 9 اغسطس 2021.

الأربعاء الموافق 1 صفر 1443 الموافق 8 سبتمبر 2021.

الخميس 1 ربيع الأول 1443 الموافق 7 اكتوبر 2021.

الاحد 2 ربيع الثاني 1443 الموافق 7 نوفمبر 2021.

الاحد جمادي الأولي 1443 الموافق 5 ديسمبر 2021.

في الختام نتمني أن نكون اوضحنا طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي والاستفادة من 31 ألف ريال سعودي.