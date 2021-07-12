نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الراجحي لتمويل السيارات الميسرة للمواطنين في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الراجحي لتمويل السيارات الميسرة بالمملكة، أعلن مصرف الراجحي عن عروض مميزة لتمويل السيارات بالمملكة، فهناك العديد من التمويلات التي يقدمها بنك الراجحي، هناك العديد من المواطنين الذين يهتمون بالسيارات في المملكة، لذلك يقوم مصرف الراجحي بتقديم أفصل عروض تمويل سيارات مميزة، ونؤكد علي المواطنين الراغبون في الاستفادة من هذه تمويلات المصرف زيارة موقعنا، فإن موقعنا الإلكتروني ثقفني يقدم كافة تفاصيل التمويل الميسر للسيارات في المملكة، ويوضح طريقة الحصول علي أي تمويل من تمويلات البنك للسيارات.

عروض الراجحي لتمويل السيارات

إن مصرف الراجحي أعلن عن تقديم أفضل تمويلات للسيارات، إن المملكة العربية السعودية يوجد بها العديد من الراغبين في الحصول علي السيارات، لذلك يقدم هذا المصرف الكثير من التمويلات للحصول علي سيارات بشكل ميسر، حيث هناك تمويلات تجعل المواطنين يمتلكون سيارة أحلمهم بكل سهولة ويسر، من تلك التمويلات عرض تمويل السيارات 50/50 فهو يعتبر تمويل علي دفعتين، حيث يمكنك المصرف من أخذ أي تمويل من التمويلات الأتية:

هناك تمويل لشراء سيارات من المصرف بالتقسيط.

يوفر قرض الإيجار التمليكي للمواطنين.

خصومات ومكافآت علي السيارات.

كما أن هناك بنوك أخري بالمملكة العربية السعودية تمنح تمويلات للسيارات، فإن بنك التنمية يذكر رابط الحصول علي تمويل للسيارات ميسر للمواطنين.

شروط أهلية تمويل الراجحي

حيث يضع البنك شروط تجعلك مؤهل للحصول علي أي تمويل من البنك، وتلك الشروط تكون سواء للعاملين أو المتقاعدين كالتالي:

يكون الحد الأدنى لدخل العملاء العاملين (2000) ألفين ريال سعودي.

أما العملاء المتقاعدين أقل دخل لهم يكون 1900 ريال سعودي.

لابد أن يكون أقصي عمر للعاملين 60 عام ليس أكثر.

المتقاعدين يجب أن لا يزيد عن 65 سنة.

تمويل الراجحي للسيارات المستعملة

إن مصرف الراجحي يعلن عن تقديمه للعملاء تمويل للسيارات المستعملة، إن مصرف الراجحي يهتم بتقديم قروض تدعم المواطنين، لذلك يقدم تمويلات لجميع أنواع السيارات سواء جديدة أو مستعملة، كما أن تلك التمويلات تكون ميسرة للمواطنين، حيث يمكن الحصول علي التمويل من خلال تطبيق نظام 50/50 بمعني أن يكون التمويل علي دفعتين، أو تمويل يكون بدفعة أولي 10% ورسوم 1% ودفعة أخيرة 15% ومدة تمويل تكون من 3 إلي 5 سنوات.

المستندات المطلوبة للتمويل

إن مصرف الراجحي يتيح الحصول علي التمويل إلكترونيا أو بالذهاب إلي أحد فروع مصرف الراجحي، إن التقديم للتمويل يكون من خلال رابط الحصول علي تمويل سيارات ميسر، المستندات المطلوبة للتقديم تكون كالتالي: